Avec l’arrivée de l’automne à la vie comme en jeu, Animal Crossing: New Horizons va donc passer en mode Halloween grâce à une mise à jour prévue pour le 30 septembre prochain.

La saison des champignons et des feuilles aux couleurs chatoyantes permettra aux joueurs d’Animal Crossing: New Horizons de ramasser glands et pommes de pin pour créer de nouveaux objets, mais pas que. Halloween se prépare doucement et ce sera l’occasion durant le mois à venir d’amasser sucettes et bonbons pour le jour J. Car c’est le 31 octobre à partir de 17h00 que les joueurs pourront rencontrer le fameux Jacqu’O et récupérer des récompenses sur le thème de la fête. Au passage, les friandises amassées pourront également éviter que nos chers voisins animaux ne fassent des farces de mauvais goût 😉 .

Toujours à l’affût dès qu’il est question de commerce, ce cher Tom Nook ne loupera pas le coche de la fête aux miles et unes citrouilles ! Moyennant quelques miles Nook sonnants et trébuchants, vous pourrez obtenir des maquillages spéciaux ainsi que des lentilles de couleur pour des looks « effrayants ». Des costumes spéciaux (momie, mage, sorcière…) seront également en vente chez les Sœurs Doigts de Fée durant le mois d’octobre. La culture des citrouilles sera en outre accessible, avec des plants en vente chez Racine ainsi que chez Nook. Les cucurbitacées seront disponibles pendant toute l’année et permettront de créer des objets basés sur de nouveaux plans, notamment distribués par les locaux.

De nouvelles mimiques seront aussi proposées et, à ce titre, le service NookLink accessible depuis l’application smartphone Nintendo Switch Online donnera accès à de nouvelles grimaces. Nintendo profitera de cette mise à jour d’automne pour ajouter en sus un système de favoris à la Librairie Onirique, afin de rejoindre plus facilement vos îles préférées en rêvant auprès de Serena.

La mise à jour d’automne et Halloween sera disponible à partir du 30 septembre prochain pour Animal Crossing: New Horizons. Nintendo nous donne d’ores et déjà rendez-vous à la fin novembre pour la prochaine mise à jour qui annoncera certainement l’arrivée des fêtes de fin d’année !