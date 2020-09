Destiny 2 prendra moins de place sur votre disque dur mais vous allez devoir tout retélécharger

Si comme moi vous jouez à Destiny 2 – quoique plus trop ces derniers temps – vous avez certainement remarqué la place folle que ce titre et ses extensions prend sur votre disque dur. Bungie va remédier à cela avec l’arrivée de la prochaine extension, Au-Delà de la Lumière.

En fonction de la plateforme sur laquelle vous jouez – excepté Stadia pour laquelle la place prise importe peu au joueur – Destiny 2 et ses différentes extensions peuvent prendre plus de 100Go sur le disque dur. Autant vous dire que ça squatte pas mal.

Avec l’arrivée d’Au-Delà de la Lumière, la prochaine extension, Bungie a travaillé pour optimiser la taille des données. La réduction de la taille de l’installation provient de différents aspects comme l’élimination de contenu non utilisée, le remplacement de contenus, diverses optimisations ainsi que le placement dans le Destiny Content Vault des activités que Bungie retire plus ou moins temporaires. Tout cela devrait ainsi grandement réduire la taille prise par le jeu sur le disque dur. On devrait pouvoir gagner ainsi entre 30 à 40% d’espace disque dur en fonction de la plateforme. En gros le jeu ne devrait plus prendre qu’entre 60 et 70Go environ.

Cette nouvelle structure d’installation devrait également permettre à Bungie de faire des mises à jour plus rapidement pour corriger des bugs trouvés par la communauté ou par eux-mêmes – sans parler certainement de nerfing et buffing d’armes et équipements en fonction des agissements de la communauté.

Le seul hic et non des moindres pour ceux qui n’ont pas forcément une connexion internet rapide c’est qu’il va falloir tout retélécharger. Cela peut se comprendre puisque Bungie a en gros totalement restructuré son système d’installation mais cela va forcément impacter les joueurs ayant une connexion peu rapide. Ils devront faire preuve de patience pour pouvoir se lancer dans les nouvelles batailles prévues sur Europe, le nouveau théatre d’opérations d’Au-Delà de la Lumière. Pour lisser un peu cette problématique, Bungie prévoit de pouvoir pré-télécharger l’extension et donc l’intégralité du jeu dès le 9 novembre au soir ce qui devrait donner une dizaine d’heures d’avance dans le téléchargement.

Au moins les joueurs sur Stadia peuvent rigoler de leur côté puisque tous ces changements seront totalement transparents pour eux. Dès le jour J, ils pourront se lancer sans aucune attente.

Destiny 2 Au-Delà de la Lumière est prévu pour le 10 novembre 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Le jeu sera mis à jour sur PS5, XSS et XSX.