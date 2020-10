Mario Kart Live : Home Circuit met les gaz à l’approche de sa sortie

Dévoilé lors du Nintendo Direct dédié au 35e anniversaire de la série Super Mario Bros, Mario Kart Live : Home Circuit présente son concept plus en détails.

Basé sur une expérience en réalité augmentée (alliance d’éléments virtuels à des images réelles), Mario Kart Live : Home Circuit vous permettra donc de jouer les fous du volant aux commande d’un kart radiocommandé équipé d’une mini caméra. À l’effigie, au choix, de Mario ou de Luigi selon le pack, les karts seront commandés via le soft dédié, depuis une Switch classique ou Lite. Pour ceux qui se poseraient la question, n’espérez donc pas profiter de la chose sur smartphone ou tablette.

Côté fonctionnement, il faudra tout d’abord créer son circuit. Pour se faire, les portes check-points, disponibles au nombre de quatre dans le pack, doivent être disposées selon votre envie et votre créativité. Avant chaque course, le tour de chauffe vous permettra de créer le tracé. La seule contrainte étant de passer impérativement par toutes les portes positionnées, vous pourrez créer des courbes à l’envie ou vous contenter d’une simple boucle. Des éléments de customisation virtuels, issus de l’univers Mario, pourront également être disposés sur le circuit afin de mettre un peu plus de piment à vos courses effrénées.

Différentes conditions d’environnement sont également prévues, avec des effets appliqués sur la vision du jeu sur Switch comme vous pourrez le voir dans le trailer un peu plus bas. On notera que l’apparence des karts en jeu pourra elle aussi être customisée, mais cela n’impactera leur comportement en jeu. À ce titre, les actions de vos adversaires virtuels ou réels auront une influence directe sur le comportement du kart dans la réalité. Les carapaces stopperont par exemple physiquement votre bolide durant quelques secondes, tout comme dans un Mario Kart classique.

Même si l’on peut s’inquiéter de l’intérêt de la solution passé le temps de la découverte, Mario Kart Live : Home Circuit fait visiblement tout pour apporter un minimum de profondeur. Et pour commencer, nous retrouverons les modes 50, 100, 150 et 200cc qui influeront sur la vitesse du kart, physiquement bien entendu. Pour ne pas léser les plus jeunes, les développeurs ont également inclus un mode assisté. Celui-ci limitera les sorties de pistes et offrira les assistances nécessaires à nos bambins pour ne pas terminer dans le décor au premier virage. En termes de modes de jeux, les sempiternels modes Grand Prix, courses personnalisées, contre la montre et miroir seront de la partie. Il y aura donc de quoi faire, sans compter qu’il sera possible de jouer jusqu’à 4 simultanément, avec autant de Switch et de karts.

Au-delà de toutes ces précisions, Nintendo en a par ailleurs profité pour mettre en lumière le développeur de ce nouveau titre alliant jeu vidéo et jouet : Velan Studio. Créé par le duo Guha et Karthik Bala, fondateurs de Vicarious Vision (Guitar Hero, Tony Hawk, Skylanders, entre autres) racheté par Activions, c’est à ce studio que l’on doit donc ce futur carton estampillé Noël 2020.

Mario Kart Live : Home Circuit est prévu pour une sortie dès le 16 octobre prochain, sur Nintendo Switch.