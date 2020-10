La grosse mise à jour de Ghost of Tsushima disponible la semaine prochaine

Sucker Punch et Sony l’avaient annoncé il y a quelques semaines. Leur Ghost of Tsushima va avoir droit à une grosse mise à jour de quoi nous faire enfiler nos armures de samurai de nouveau. Et cette mise à jour arrive la semaine prochaine.

Prévue pour le 16 octobre prochain, la mise à jour 1.1 va apporter un sacré lot de nouveautés qui va certainement justifier qu’on s’y remette. Ainsi comme annoncé en août dernier, nous allons avoir droit à l’arrivée de Ghost of Tsushima Legends, le mode mulitjoueur qui va permettre à des équipes de 4 samurais de se lancer dans diverses missions. On aura ainsi droit à des missions d’histoire pour 2 joueurs, des missions de survie pour 4 et les raids qui viendront s’ajouter au fil des semaines après le lancement de cette mise à jour. Autant vous dire qu’on espère un véritable pan du jeu va s’ouvrir aux fans.

Ghost of Tsushima Legends sera à récupérer en allant sur le PlayStation Store après avoir mis à jour en 1.1 le jeu. Et comme vous pouvez vous en douter, pour jouer en ligne il vous faudra un abonnement PlayStation Plus. Pour accéder au salon de Ghost of Tsushima Legends, il faudra aller voir un nouveau personnage nommé Gyozen le conteur. Une fois lancée, vous aurez droit à un petit didacticiel. Ensuite, une première classe vous sera disponible, les 3 autres devant être débloqué par la suite en atteignant divers rangs.

Pour Legends, 4 classes seront proposées : Samouraï, Chesseur, Ronin et Assassin. Chaque classe présent ses propres caractéristiques évidemment avec ses avantages et inconvénients. .

Samouraï : Le samouraï se positionne au cœur des combats. Il préserve sa santé tout en tailladant sans relâche des hordes d’ennemis. Si vous êtes en mauvaise posture, servez-vous de l’attaque ultime Fureur d’Hachiman pour asséner une multitude de frappes à vos ennemis.

Le samouraï se positionne au cœur des combats. Il préserve sa santé tout en tailladant sans relâche des hordes d’ennemis. Si vous êtes en mauvaise posture, servez-vous de l’attaque ultime Fureur d’Hachiman pour asséner une multitude de frappes à vos ennemis. Chasseur : Le chasseur se poste à distance du combat et abat ses ennemis avant même qu’ils ne le voient. Il peut aussi utiliser des flèches explosives pour ralentir des groupes et, quand les affrontements se font plus tendus, utiliser l’attaque ultime Œil d’Uchitsune pour tirer plusieurs flèches frappant ses ennemis en pleine tête.

Le chasseur se poste à distance du combat et abat ses ennemis avant même qu’ils ne le voient. Il peut aussi utiliser des flèches explosives pour ralentir des groupes et, quand les affrontements se font plus tendus, utiliser l’attaque ultime Œil d’Uchitsune pour tirer plusieurs flèches frappant ses ennemis en pleine tête. Ronin : Le ronin peut réanimer ses coéquipiers grâce à la capacité ultime Souffle d’Izanami. Vous choisirez peut-être d’incarner un ronin pour venir en aide à vos alliés… à moins que ce ne soit pour être en mesure d’invoquer un chien spirituel ! (Et oui, PROMIS, vous pourrez caresser votre chien spirituel !)

Le ronin peut réanimer ses coéquipiers grâce à la capacité ultime Souffle d’Izanami. Vous choisirez peut-être d’incarner un ronin pour venir en aide à vos alliés… à moins que ce ne soit pour être en mesure d’invoquer un chien spirituel ! (Et oui, PROMIS, vous pourrez caresser votre chien spirituel !) Assassin : Si vous préférez infliger des dégâts monstres en une seule attaque, l’assassin est fait pour vous. L’attaque ultime Frappe de l’ombre vous téléporte à l’autre bout du champ de bataille pour abattre vos ennemis en un clin d’œil. Si vous doutez encore du potentiel d’intimidation de cette classe, attendez de voir les masques terrifiants que porte l’assassin !

Les missions histoire jouables à deux permettent de replonger dans les évènements de Tsushima à travers des récits de Gyozen. Plus vous avancerez et plus vous débloquerez des niveaux de difficulté supérieurs pour plus de défis, des ennemis toujours plus forts avec divers objectifs bonus et autres récompenses à la clé.

Les missions de survie jouables jusqu’à 4 vous obligeront à défendre des positions face à des hordes d’ennemis. Pas de surprise ici mais une bonne coordination entre les membres de l’escouade sera sans doute nécessaire.

Enfin, Sucker Punch a prévu des raids. A quatre, le raid est une mission en trois parties qui nécessite une excellente coordination de l’équipe. Ce mode sortira dans les semaines suivant la mise à jour.

Mais cette mise à jour ne concerne pas uniquement la partie Legends. Sucker Punch a aussi enrichi la campagne solo avec diverses nouveautés. Pour ceux qui ont déjà terminé le jeu, le mode Nouvelle Partie + va donner de grain à moudre. Avec ce mode, vous avez directement toute l’île ouverte, le jeu débutant juste après le prologue. Vous conserverez tous vos équipements, toutes vos techniques et tous vos cosmétiques. Evidemment toute l’aventure sera plus difficile. Un nouveau cheval, de nouveaux charmes et de nouvelles améliorations seront disponibles. Les fanatiques de trophées apprécieront l’arrivée de nouveaux à réussir.

Un nouveau type de fleur, la fleur fantôme, va être ajouté. On ne peut l’avoir qu’en mode Nouvelle Partie + et servira de monnaie d’échange avec un nouveau marchand pour divers objets cosmétiques, diverses teintures et des charmes inédits plus puissantes.

Pour ceux qui pestaient sur le fait de ne pas pouvoir se créer des armures avec des charmes assignées, cette mise à jour 1.1 va vous permettre de le faire afin de pouvoir basculer entre les différentes armures rapidement.

La mise à jour 1.1 de Ghost of Tsushima sera disponible gratuitement le 16 octobre pour tous les possesseurs du jeu.