John Rambo débarque bientôt sur Mortal Kombat 11

Warner Bros Games et NetherRealm Studios continuent à soutenir leur Mortal Kombat 11 avec de nouveaux combattants ainsi qu’une nouvelle édition pour qui n’avaient pas encore craqué pour leur jeu.

Ainsi, l’éditeur américain va proposer le mois prochain Mortal Kombat 11 Ultimate. Cette édition comprendra non seulement le jeu principal mais également l’extension Mortal Kombat 11 Aftermath, le Kombat Pack 1 et le futur Kombat Pack 2. Cette édition Ultimate est prévu pour le 17 novembre sur toutes les machines à savoir PS4, Xbox One, PC, Stadia et Switch. De même les joueurs sur les futures consoles next gen pourront aussi l’acquérir.

C’est dans ce dernier que se retrouve trois nouveaux combattants que sont Mileena, Rain et un certain Rambo. Oui, oui, le John Rambo de Sylvester Stallone va bien entrer dans l’arène pour aller se fritter avec tous les combattants déjà disponibles. Il va falloir attendre un peu pour voir ce que ce cher Rambo est capable face à ses ennemis. A mon avis, on aura bien droit à son fameux couteau et sa mitrailleuse 😉 Ce Kombat Pack 2 sera disponible à la précommande à partir du 15 octobre.

Pour ceux qui jouent actuellement sur PS4 et Xbox One et qui comptent passer à la next gen, sachez que Warner Bros Games et NetherRealm Studios va vous permettre de mettre votre jeu à jour gratuitement afin de profiter de la puissance des nouvelles machines. A l’ordre du jour du 4K dynamique, des graphismes améliorations ou encore des temps de chargements réduits. A priori, la compatibilité entre les deux générations ne serait que pour certains modes. La mise à jour gratuite vers les next gen sera disponible le 17 novembre 2020.

NetherRealm Studios a également implémenté le Kross Play qui permet donc aux joueurs sur PS4, Xbox One, PS5, XSX/XSS de s’affronter en ligne dans certains des modes.

Si vous précommandez dès à présent Mortal Kombat 11 Ultimate, vous avec accès immédiatement à Mortal Kombat 11, au Kombat Pack 1 et à l’extension Aftermath. Il faudra juste attendre le 17 novembre pour le Kombat Pack 2. Tous ceux qui précommendent auront droit à un pack de skins Guerriers du Temps.

Mortal Kombat 11 est disponible sur PS4, Xbox One, PC, Switch et Stadia. La mise à jour PS5 et XSS/XSX sera disponible le 17 novembre 2020.