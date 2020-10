Sony revoit le système des trophées

Sans doute pour préparer le terrain de la PS5 et histoire de moderniser un peu le système, Sony revoit les trophées ce qui devrait intéresser les fanatiques de la collectionite 🙂

Nombre d’entre vous avez sans doute pu récupérer des trophées sans trop y faire attention. D’autres, font tout dans les jeux pour les obtenir tant bien que mal. Avec l’arrivée de la PS5, Sony a donc décidé de remanier un peu le système pour le rendre plus gratifiant et ainsi pousser plus de joueurs à tenter de les obtenir.

Dans un premier temps, la plage de niveaux de trophée est revue. Au lieu d’être défini entre 1 à 100, elle sera définie de 1 à 999. Sony va refaire les calculs de leur côté lorsque vous vous connecterez sur le PSN. Pour exemple, un niveau de trophée 12 correspondrait à un nouveau niveau 200. Ce niveau dépendra toutefois du nombre de trophées et de leur catégorie.

D’autre part, Sony revoit le système de calcul des niveaux de trophées. Ainsi, le constructeur va faire en sorte que les premiers niveaux soient plus faciles à atteindre. Le niveau de difficulté augmentera également de manière plus homogène. Pour ceux qui parviennent à obtenir les platines, ces trophées compteront bien plus sur votre niveau.

Sony va aussi intégrer de nouveaux icônes de niveaux de trophée. Jusqu’à présent on avait une simple étoilée dorée. A partir de maintenant, on aura plus de variantes :

Bronze : niveaux 1 à 299

: niveaux 1 à 299 Argent : niveaux 300 à 599

: niveaux 300 à 599 Or : niveau 600 à 998

: niveau 600 à 998 Platine : niveau 999

Enfin, pour ceux qui vont passer sur PS5 dans les semaines et mois à venir, ne vous inquiétez pas. Vos trophées seront transférés automatiquement sur votre nouvelle console.