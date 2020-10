Deux tours PC chez Razer avec les Tomahawk ATX et Mini-ITX

Décidemment Razer se diversifie énormément ces derniers temps. Hormis quelques accessoires parfois surréalites, Razer reste tout de même focalisé sur le gaming PC. Leur Razercon a permis d’annoncer deux tours PC.

Le constructeur annonce donc un boîtier au format ATX nommé Tomahak A1 et le second au format mini-ITX nommé Tomahawk M1. Les deux ont été conçu avec des panneaux latéraux en verre trempé pour ceux qui aiment voir ou montrer les entrailles de leur bête et les nombreux effets lumineux RGB de vos composants. Fixés sur des charnières ces panneaux permettent un accès facile pour pouvoir monter ou changer des composants. Pour les fanatiques du RGB, le bas des boîtiers est bordé d’éclairage Chroma RGB configurable via le lgociel Razer Synapse 3.

Pour une configuration bien montée et propre, Razer a conçu un système pour gérer les câbles afin d’avoir un PC soigné. Les boîtiers ont en outre été conçu pour optimiser les flux d’air et donc la ventilation. Sur le dessus, vous trouverez un panneau frontal offrant divers connecteurs comme un port USB-C, deux ports USB-A et les ports audio et micro.

Le Tomahawk A1 possède 3 emplacements disque dur 2,5 et 3,5″ ainsi que 2 emplacements 2,5″. Vous aurez largement la place pour ajouter plein de stockage. Le Tomahawk M1 avec son boîtier plus petit permet tout de même de brancher jusqu’à 3 disques durs ou SSD 2,5″.

Ces boitiers sont toutefois pas donnés comme avec les produits Razer souvent haut de gamme puisque le Tomahawk A1 est vendu à 230€ et le Tomahawk M1 l’est à 200€. Ils seront disponibles très prochainement.

GALERIE TOMAHAWK ATX

GALERIE TOMAHAWK MINI-ITX