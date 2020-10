Nacon annonce des accessoires dédiés aux Xbox et PC

Nacon s’est fait un nom grâce à ses pads Revolution pour celles et ceux qui voulaient des pads plus performants. L’accessoiriste annonce une nouvelle gamme de contrôleurs pour les Xbox et PC. Ce sont ainsi pas moins de 3 produits dédiés à l’univers Xbox et PC que Nacon annonce aujourd’hui.

Le premier se nomme le MG-X Series. Il s’agit d’un pad pour smartphone. Vous pourrez ainsi insérer votre smartphone entre les deux côtés du pad et le connecter via Bluetooth 4.2. Sa batterie rechargeable permet jusqu’à 20h de jeu avec une seule charge. Les boutons sont les mêmes que sur un pad Xbox idéal donc par exemple pour jouer à vos jeux Xbox via xCloud, le service de cloud gaming de Microsoft disponible sur les smartphones Android. Une seconde version nommée MG-X Pro est également disponible. La principale différence est d’avoir une prise en main plus proche du pad Xbox avec ses deux poignées similaires.

Le second produit annoncé est le Pro Compact. Il s’agit d’un pad reprenant les fonctionnalités du pad Xbox officiel. Toutefois, grâce à une application dédiée, vous pourrez le personnaliser avec divers réglages sur les boutons, les sticks et bien d’autres paramètres. Ce pad fonctionnera aussi bien sur Xbox One, XSS, XSX et PC.

Enfin, Nacon prévoit une Revolution X. Cette version a été conçu spécialement pour les Xbox One, XSS/XSX et utilisable sur PC. Comme tous les précédents modèles, vous pourrez le personnaliser selon une flopée de paramètres à votre guise via l’application dédiée et créer divers profils. Comme tous les autres modèles, vous avez droit à des gâchettes sous le pad bien pratique pour gagner en performance dans certains types de jeu comme les FPS.

Tous ces accessoires sont prévus pour début 2021. Patience donc.