Apple dévoile enfin sa gamme d’iPhone 12

Apple a vraiment du mal désormais à ne pas avoir de fuites. Les fameux leakers avaient dévoilé depuis des mois le design et même certaines capacités de cette nouvelle gamme d’iPhone 12 et 12 Pro. Faisons donc le point sur ces nouveaux joujoux d’Apple.

Tout d’abord commençons par ce que tous les modèles d’iPhone 12 ont en commun. Les anciens possesseurs auront certainement reconnus un design similaire au bon vieux iPhone 4. En fait, Apple a décidé d’unifier le design entre ses iPad Pro, le dernier iPad Air et donc les iPhone 12. Terminé les arrondis sur l’épaisseur. On revient à des côtés plats aux lignes épurées. Certains n’aimeront pas. Personnellement, j’aime ce look qui offre finalement une bonne prise en main.

Les 4 modèles possèdent tous le même SoC à savoir le fameux A14 Bionic d’Apple qu’on a pu découvrir lors de l’annonce du dernier iPad Air (4e génération). Ce SoC comprend un CPU 6 core, un GPU 4 core, un Neural Engine de 16 cores le tout avec 11,8 milliards de transistors empaquetés grâce à une gravure en 5nm. Presque 40% de transistors en plus par rapport à l’A13 de l’an dernier. Autant dire que sur le papier – et plus que probable également dans la réalité – les performances de ce SoC vont être difficiles à battre pour la concurrence Android avec des Qualcomm et autres SoC chez Samsung. Apple annonce d’ailleurs fièrement que le CPU et le GPU sont 50% plus rapides que n’importe quels autres CPU et GPU de smartphones. Le constructeur de Cupertino a également travaillé sur l’aspect machine learning et le neural engine pour des perfomances très largement boostées pour les applications pouvant s’en servir. Ces derniers étant de plus en plus nombreux, les utilisateurs vont commencer à voir leur intérêt notamment dans le domaine de l’image et de la vidéo. On verra à l’usage mais il est fort probable que dans le domaine du traitement vidéo, des jeux vidéos et bien d’autres applications exigeantes en puissance, ces nouveaux iPhone 12 n’auront pas de mal à répondre aux attentes des utilisateurs. Apple n’a pas communiqué sur la quantité de mémoire vive intégrée dans les différents iPhone 12. Vous pouvez être sûr que les versions Pro et Pro Max en auront plus.

L’autre élément en commun à tous les iPhone 12 est l’écran Super Retina XDR. Ecran OLED HDR compatible Dolby Vision, HDR 10 et HLG avec une luminosité maximale de 1200 nits (en HDR, 625 nits en SDR), cet écran tactile sera de taille et résolution diverse en fonction du modèle dl’iPhone 12.

iPhone 12 Mini : diagonale de 5,4″ pour une résolution de 2340 x 1080 pixels

iPhone 12 et iPhone 12 Pro : diagonale de 6,1″ pour une résolution de 2532 x 1170 pixels

iPhone 12 Pro Max : diagonale de 6,7″ pour une résolution de 2778 x 1284 pixels

Autre nouveauté, pour améliorer la solidité de l’écran, Apple a travaillé avec Corning pour un nouveau matériau annoncé comme beaucoup plus solide. Ce matériau est nommé par Apple, le Ceramic Shield. Le résultat serait un vitre bien plus dure et plus résitante que n’importe quel autre vitre de smartphone.

Autre point commun à tous les iPhone 12 : la 5G. Hé oui, Apple n’allait pas y couper et a donc décidé d’intégrer la 5G à sa nouvelle gamme d’iPhone 12. Bon pour le moment, vu que le déploiement de la 5G en est encore à ses balbutiements je ne suis pas persuadé que cette possibilité soit vraiment un argument de vente dans l’hexagone. Par contre il est vrai que dans d’autres pays, la 5G est déjà une réalité. Apple semble avoir opté pour la surenchère en intégrant plus de bandes 5G sur ses iPhone 12 pour les rendre les plus compatibles possibles avec un maximum d’opérateurs à travers le monde. Sur ce point, il faudra vraiment étudier la problématique de la 5G chez nous dans les mois à venir mais il est fort probable que la 5G de nos opérateurs nationaux sera compatible avec les iPhone 12.

Ceux qui ont eu des Macs dans le passé se souviennent certainement du fameux MagSafe, le connecteur magnétique pour l’alimentation des Macs de l’époque. Le concept était vraiment bien vu puisqu’il évitait qu’on n’arrache le câble d’alimentation et par la même occasion le Mac portable si on trébuchait dessus. Le concept de MagSafe revient mais dans un usage légèrement différent. Ceux qui utilisent les fameux chargeurs sans fil Qi savent bien qu’il faut souvent bien placer son smartphone afin d’avoir une charge efficace. C’est un peu alétoire si on ne fait pas bien attention. Pour contrer ce problème, Apple va donc reprendre le concept d’une zone magnétique. Cette fois-ci elle se trouve au dos des iPhone 12. Dès lors à l’instar des chargeurs des Apple Watch, il suffit d’approcher l’iPhone 12 d’un chargeur MagSafe pour que ce dernier se clipse magnétiquement à l’endroit idéal. Malheureusement ce chargeur MagSafe est vendu en option par Apple et des accessoiristes tiers. Pour ceux qui possèdent également un Apple Watch, Apple a prévu un chargeur MagSafe permettant de charger à la fois l’iPhone 12 et la montre.

La grande nouveauté côté caméra est la possibilité offerte par tous les modèles de tourner des vidéos HDR Dolby Vision 4K jusqu’à 30 images/seconde sur les iPhone 12 et 12 Mini et jusqu’à 60 images/seconde sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. L’étalonnage Dolby Vision se fait à la volée lors du tournage mais il sera possible de continuer à peaufiner son travail ensuite via l’app Photos et iMovie et un peu plus tard dans l’année sur Final Cut Pro X après une future mise à jour. Donner la possibilité à tout utiliser de produire du contenu HDR est une sacrée gageure et Apple relève le défi. Il faudra voir si le workflow et le résultat final sera à la hauteur même si cela va également dépendre du talent des utilisateurs 🙂

Côté caméras, les iPhone 12 et 12 Mini en possèdent deux à l’arrière, un grand angle de 12 megapixels d’une focale de 12mm pour une ouverture à F/2.4 et une autre caméra de 26mm pour une ouverture à F/1.6 avec stabilisation optique parfait pour les photos et les vidéos de nuit. La caméra frontale est un 12 mégapixels également avec une ouverture F/2.2 capable également de shooter des vidéos en HDR Dolby Vision jusqu’à 30 images/seconde et accéder à nombre d’artifices possibles. Le résultat sur vos photos et vos vidéos seront donc améliorés par rapport aux précédents iPhone d’autant plus que le A14 permet d’améliorer de nombreux aspects de vos photos grâce à divers technologies comme le Smart HDR 3 utilisant le Machine Learning pour mettre en lumière des portions normalement plus sombres de vos images. Apple avait introduit son mode nuit lors de la précédente génération. Cette fois-ci la fonction sera disponible sur toutes les caméras y compris la caméra frontale. Côté vidéo, Apple ajoute un mode time lapse de nuit qui vont certainement plaire aux fans de timelapse.

Les iPhone 12 Pro et Pro Max possède outre les deux caméras déjà intégrées aux iPhone 12 et 12 Mini, une troisième caméra arrière. Il s’agit d’un téléobjectif 52mm avec une ouverture de F/2.0 sur le 12 Pro et 65mm avec une ouverture de F/2.2 sur le 12 Pro Max. Les deux iPhone 12 Pro possèdent un quatrième élément accompagnant les 3 caméras arrière. Il s’agit du scanner LiDAR qui permet un usage pour la réalité augmentée mais également pour améliorer la mise au point de l’appareil photo notamment en basse lumière. Toujours dans le domaine de la photo, les iPhone 12 Pro vont avoir d’ici la fin de l’année un nouveau format d’image, l’Apple ProRAW. Celui-ci permettra un plus grand contrôle de la colorimétrie, des détails et de la plage dynamique pour les créatifs. Ce format sera utilisable avec d’autres apps de retouche photo professionnelles.

Côté stockage, Apple arrête enfin de jouer les rapiats pour le modèle de base. Ainsi les iPhone 12 et 12 Mini seront proposés avec 64, 128 ou 256 Go et selon 4 coloris (noir, blanc, rouge, vert et bleu). Pour les iPhone 12 Pro, les futurs utilisateurs pourront choisir entre 128, 256 ou 512 Go de stockage et 4 coloris également (argent, graphique, or et bleu pacifique). Les tarifs restent du pur Apple. L’iPhone 12 Mini débute à 809€ et l’iPhone 12 à 909€. Les iPhone 12 Pro débutent à 1159€ et les 12 Pro Max à 1259€. Ce sont évidemment des sommes très élevées mais restent dans la norme dans le domaine des smartphones haut de gamme. Pour les plus petits budgets, les fans peuvent toujours s’intéresser aux autres modèles restant au catalogue à savoir les iPhone SE, 11 et XR très capables avec iOS 14 pour des tarifs bien plus abordables.

Quel que soit le modèle, Apple ne fournira désormais plus de chargeur dans le pack. Par contre, contrairement à d’autres territoires, tous les iPhone 12 en France seront tous fournis avec des écouteurs respectant ainsi le droit français. Tant mieux pour les futurs possesseurs même si avouons-le, on commence tous à crouler sous les chargeurs et les écouteurs.

A l’instar de nombre de constructeurs de smartphones côté Android, les itérations semblent une fois encore plutôt focalisés sur la photo et la vidéo. Il est vrai que ces appareils sont devenus une extension de notre personne 🙂 Apple continue toutefois à concevoir des smartphones surpuissants grâce à leurs propres processeurs se démarquant ainsi de la concurrence Android. iOS 14 pré-installé sur ces iPhone 12 ne fait que marquer leur différence face aux Android avec de nouvelles fonctionnalités qui plairont aux fans d’Apple.

GALERIE iPHONE 12 & 12 MINI

GALERIE iPHONE 12 PRO & 12 PRO MAX