Porsche, les autres véhicules et la mode dans Cyberpunk 2077 en images et en vidéos

Le dernier stream de CD Projekt Red sur leur Cyberpunk 2077 s’est focalisé sur les véhicules qu’on pourra découvrir et utiliser dans le jeu. L’équipe en a profité pour balancer une flopée d’images et dévoiler diverses vidéos que vous trouverez ci-dessous.

Outre une nouvelle bande-annonce en version cinématique du jeu nommée The Diner, les autres vidéos évoquent deux aspects du jeu : la mode et les véhicules. Côté mode, on aura droit à 4 styles marquant bien les différences dans la population qui peuple Night City. Quelle que soit le style, ils tiennent tous de version décadente de ce qu’on trouve de nos jours – quoique pas si éloignés que cela parfois :p. Vous pouvez voir tout cela dans la vidéo ci-dessous.

Côté véhicules, CD Projekt Red s’est fait plaisir à imaginer des versions futuristes. On y trouve bien entendu des voitures mais également des motos et divers utilitaires qui font tourner Night City. Nombre de styles de véhicules sont présents. Que ce soit le bolide de riche, les voitures plus ou moins customisées et même des motos, les créateurs se sont largement inspirés de véhicules existants et les ont réimaginé. Et côté deux roues, la collaboration avec Keanu Reeves ne s’arrête pas uniquement à son rôle dans le jeu. CD Projekt Red a également signé une collaboration avec Arch Motorcycle, le constructeur de motos custom fondé par l’acteur. Le résultat est un bolide unique réimaginé par les designers de CD Projekt Red basé sur un modèle d’Arch Motorcycle. Celui-ci a d’ailleurs servi pour produire les bruitages nécessaires.

Et puisque je suis à vous parler de collaboration, CD Projekt Red a également signé un accord avec le constructeur Porsche. La célébrissime Porsche 911 Turbo sera dans le jeu dans une version relookée pour l’univers du jeu. Le bolide devrait être assez présent puisqu’il s’agit de la voiture du personnage incarné par Keanu Reeves à savoir Johnny Silverhand.

Jusqu’à présent on n’avait pas une confirmation concernant la version Stadia de Cyberpunk 2077. CD Projekt Red officialise donc sa sortie pour le même jour que les versions PS4, Xbox One et PC à savoir le 19 novembre prochain. Les stadiens peuvent déjà précommander le jeu sur le Stadia Store. Tous les acheteurs sur Stadia auront droit à des bonus sous la forme de la bande originale, un booklet sur l’art du jeu, un Cyberpunk 2020 sourcebook et une BD ainsi que divers fonds d’écran pour ordinateurs et mobiles.

Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Le jeu tournera sur PS5 et XSX/XSS dès leur lancement. La mise à jour next-gen gratuite sera disponible que début 2021.