Un pack Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII Remastered s’annonce sur Switch

Décidément adepte du grand recyclage, Square Enix nous gratifiera au mois de décembre prochain d’une édition physique comprenant Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII Remastered sur Nintendo Switch.

Et si Final Fantasy VII mérite toujours à l’heure actuelle d’être découvert par la jeune génération, on pourra toujours émettre quelques doutes bien subjectifs sur son successeur mielleux Final Fantasy VIII. Concernant Final Fantasy VII, la version proposée ici inclura notamment un mode accéléré pour jouer jusqu’à trois fois la vitesse normale du jeu. Pratique finalement pour les combats aléatoires assez nombreux tout au long de l’aventure ou pour passer moins de temps à faire du levelling sauvage. Il est d’ailleurs possible de désactiver les rencontres aléatoires grâce à une option dédiée, afin de pouvoir se concentrer sur le scénario et ne subir que les affrontements clés. Comme mentionné plus haut, attention toutefois, le jeu réclamant une bonne montée en niveau pour mettre à bas certains boss.

Pour sa part, Final Fantasy VIII disposera peu ou prou des mêmes options pour les rencontres aléatoires et la vitesse de jeu. Avec en sus un bonus de combat permettant aux joueurs d’avoir leurs points de vie et jauge d’action ATB en permanence au maximum. Les coups spéciaux ou Limit Breaks pourront quant à eux être exécutés à l’envie.

Le double pack Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII Remastered sera disponible le 4 décembre prochain sur Nintendo Switch en version boîte. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes. Final Fantasy VIII Remastered sera également disponible, seul et en version boîte sur PlayStation 4 à la même date.