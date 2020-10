Ghost of Tsushima Legends – Une autre voie de plaisir pour le jeu de Sucker Punch

Sony et Sucker Punch ont mis en ligne la fameuse nouvelle grosse mise à jour pour leur Ghost of Tsushima qui apporte outre diverses nouveautés et améliorations au jeu principal, toute une partie multijoueur en ligne plaisant et prometteur.

Une fois la mise à jour appliquée, vous verrez l’option Legends apparaître. Ne soyez pas étonné de voir apparaître la page du jeu sur le PlayStation Store. Il faudra activer la partie Legends. Ne vous inquiétez pas c’est gratuit. Une fois lancée, le jeu propose un prologue permettant de découvrir les bases du jeu avec les quatre classes de personnages. Sucker Punch a pensé aux joueurs qui veulent se lancer directement dans le jeu en coopération sans avoir même tenté la campagne solo. Malheureusement, si vous maitrisez déjà les commandes, on ne peut pas passer outre ce prologue/didacticiel. Toutefois c’est une bonne petite intro pour l’univers de ce Ghost of Tsushima Legends. Il s’agit en effet d’un monde parallèle où les protagonistes vont devoir affronter des ennemis similaires mais ressemblant plutôt à des morts-vivants 🙂

La structure de Legends est somme toute assez classique. Vous commencez en choisissant une des quatre classes. A vous de faire progresser votre héros au fil des missions et des parties en lootant moultes récompenses, armes et équipements. Des points d’expériences sont également à collectionner permettant de débloquer de nouvelles techniques. Cette partie en ligne ne reprend en rien tout ce que vous avez pu amasser dans la campagne solo. On repart de zéro. Au fur et à mesure des parties on récupère donc des équipements et des armes toujours plus puissantes et on montera en niveau. Débloquer les trois autres classes est assez simple puisqu’il suffit d’atteindre différents paliers de niveaux. Cela prend un peu de temps mais c’est pas infaisable. Les récompenses peuvent aussi être de l’ordre cosmétique. On pourra au fur et à mesure relooker nos combattants avec différents costumes, coloris, revêtements, etc. Une chose à noter. Contrairement à ce que j’ai cru au départ, tous les équipements et la majorité des armes sont partagés entre vos combattants. De ce fait, on peut assez facilement avoir les différents personnages à un certain niveau de puissance. Pour monter leur niveau général, il faudra toutefois enchaîner les missions.

A l’heure actuelle, Ghost of Tsushima Legends propose 9 missions histoire jouables à 2 en coopération et un mode survie jouable à 4. Les missions histoire se composent de 3 segments. Dans l’ensemble il faut nettoyer des bases ou des lieux de tous les ennemis. Toutefois, puisqu’on est dans un monde fantasmagorique, il se peut qu’on ait parfois à faire certaines actions pour pouvoir éliminer les ennemis. Par exemple, certains ennemis donnent une certaine invulnérabilité à ses coéquipiers sur une large zone. Il faut donc l’éliminer en premier pour pouvoir plus facilement massacrer les troupes. D’autres missions requièrent de détruire des objets mais vous devez avoir la bonne capacité à récupérer quelque part sur la zone. En bonus, les missions peuvent avoir des objets cachés à trouver histoire d’augmenter votre loot en fin de partie.

Le mode survie est somme toute assez classique puisqu’en équipe de quatre, il faudra nettoyer différents points de la carte des ennemis qui vont vouloir prendre position. Un mini de coordination est nécessaire pour réussir à bien occuper chaque position. Si une position est prise par l’ennemi, toute l’équipe voit leur barre d’énergie réduite. Autant dire qu’il vaut mieux fonctionner en équipe de 2 à moins que vous soyez un dieu du katana ou de l’arc. Pour le moment le jeu propose 4 cartes pour le mode survie.

Pour chacune des activités, vous aurez le choix entre trois niveaux de difficulté en fonction de votre niveau de puissance (et non de votre niveau général allez savoir pourquoi). Evidemment, plus vous opterez pour un niveau de difficulté plus haut et plus les loots seront intéressants. Le jeu indique d’ailleurs le niveau de puissance maxima de vos loots. Ainsi en niveau bronze, vous looterez au mieux du niveau 35. En argent, vous looterez du niveau 80. Et en or, vous looterez jusqu’au niveau 105. Certains modificateurs rendent les choses plus corsées. Par exemple, en niveau or, la mort d’un seul des ghosts et la partie est terminée. Ca calme n’est-ce pas?

Outre les deux modes, vous aurez aussi un quick play permettant de rejoindre une partie de mission histoire ou de survie rapidement. Une quatrième activité nommé Challenge est affiché. Celui-ci comprend le raid en trois chapitres non encore disponible ainsi qu’une mission histoire et une mission survie hebdomadaire en mode cauchemar, plus difficile quoi. Pour pouvoir accéder à ces activités hebdomadairse pour un loot plus intéressant, il faut toutefois être au moins avoir un niveau 90 de puissance et avoir terminé toutes les missions histoire au préalable. Par exemple, terminer les deux activités hebdomadaires permettent de looter du matériel épique niveau de puissance 110. De quoi pouvoir faire monter ses héros encore un peu plus.

Histoire de vous pousser à jouer encore et encore, Ghost of Tsushima Legends propose nombre de défis qui permettent une fois réussis d’obtenir divers équipements. Cela va de terminer les missions histoire à faire des headshots ou encore trouver divers objets. Une page est dédiée à ces défis par classe. Vous aurez de quoi faire et nombre de costumes à looter. Les plus beaux équipements seront à looter en réussisant les défis concernant le futur raid à venir prochainement.

Pour avoir parcouru Ghost of Tsushima Legends pendant quelques heures, j’avoue avoir été séduit. On se retrouve un peu avec une structure du jeu à la Destiny mais dans l’univers des samourais. Les différentes missions et les 4 cartes survie sont assez plaisantes et offrent assez de variété pour avoir envie de looter encore et encore. Il faudra voir si Sucker Punch compte continuer à enrichir leur jeu car cette partie coopération le mériterait avec de nouveaux modes, de nouvelles missions, de nouvelles activités et bien entendu de nouveaux loots. Pour certains éditeurs, Ghost of Tsushima Legends aurait été un titre à part entière. Sucker Punch nous le propose gratuitement et c’est tant mieux. Si vous avez aimé le jeu solo, cette partie multijoueur coop apporte une toute autre dimension au jeu. Pourvu que l’équipe nous inonde de nouveaux contenus par la suite… On peut toujours espérer 😉

Ghost of Tushima Legends est une mise à jour de Ghost of Tsushima déjà disponible sur PS4. Le jeu tournera sur PS5 avec des améliorations comme un framerate à 60 images/seconde.