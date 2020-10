Ubisoft annonce Ubisoft Connect, une nouvelle plateforme fusionnant Uplay et Ubisoft Club

A l’instar d’EA avec son Origin/EA Access (désormais appelé EA Play), Ubisoft avait aussi créé sa plateforme pour gérer ses communautés sous la forme de Uplay et de Ubisoft Club. L’éditeur français a décidé de rassembler tout ça dans une nouvelle plateforme et donc une nouvelle interface.

Histoire de simplifier la vie des fans de la marque et de ses jeux, Ubisoft a donc fusionné ses deux plateformes sous le nouveau nom de Ubisoft Connect. Ainsi, tous les joueurs quelle que soit leur machine et les jeux qu’ils possèdent pourront interagir et accéder à divers services. Cette nouvelle plateforme sera lancée le 29 octobre prochain à temps pour le lancement de Watch Dogs Legion.

Ce nouveau ecosystème de services pour les joueurs de titres Ubisoft permettra ainsi de découvrir des titres, accéder à des informations, participer à des évènements ou des activités liés aux jeux ou encore se connecter avec les amis. Le système de récompenses d’Uplay n’a pas été oublié et on retrouvera les fameuses unités à échanger contre des objets dans les jeux.

L’aspect social a été modernisé avec un fil d’actualité permettant de suivre les activités et les succès de vos amis. Une nouvelle fonctionnalité nommée Smart Intel devrait vous apporter des conseils et des recommandations vidéo personnalisés. Vous aurez aussi la possibilité d’accéder à vos statiques personnelles.

La sortie de cette plateforme à la fin du mois n’est qu’un début puisqu’Ubisoft confirme déjà que sa plateforme va évoluer au fur et à mesure. L’un des points les plus importants sera la généralisation du cross-progression qui permettra de jouer et progresser à un jeu peu importe sa version. Les premiers titres qui seront compatibles avec cette fonctionnalité sont Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising et Riders Republic. Si seulement, les éditeurs pouvaient aussi vendre leur jeu et laisser y jouer peu importe la machine et ne pas nous obliger d’acheter plusieurs fois le jeu…

Pour fêter le lancement d’Ubisoft Connect, plus de 1000 récompenses Ubisoft Club sont débloquées dès à présent pour les utilisateurs.

Ubisoft Connect sera disponible sur toutes les plateformes actuelles PS4, Xbox One, PC, Switch mais également PS5, XSX et XSS ainsi que les plateformes de cloud gaming comme Stadia, GeForce Now et le futur Amazon Luna.

Une application Ubisoft Connect sera disponible sur PC, iOS et Android très bientôt.