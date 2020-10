Découvrez l’intégralité de la démo d’Immortals Fenyx Rising en vidéo

Stadia a débuté leur système de démo avec trois titres : Pac-Man Mega Tunnel Battle, Humankind et le futur action/RPG d’Ubisoft, Immortals Fenyx Rising. On vous en propose une vidéo.

Capturé via Stadia donc, cette démo d’Immortals Fenyx Rising donne un premier aperçu du gameplay, de l’ambiance et de l’aventure de ce action/RPG au look très cartoon. La démo se termine somme toute assez rapidement même s’il est possible de traîner en chemin en explorant un peu les environnements. Après l’avoir terminé, j’avoue ne pas être top convaincu par le gameplay qui me semble manquer de pêche. Difficile de savoir si c’est imputable à Stadia ou tout simplement au jeu tel qu’il a été conçu et réglé mais Immortals Fenyx Rising manque de réactivité à mon goût pour ce genre de titre. Il faudrait pouvoir juger sur une version en locale. Par ailleurs, j’ai été étonné de voir un framerate somme toute médiocre pour un titre sur Stadia qui m’avait habitudé à du 60 images/seconde comme sur Destiny 2. Là encore, difficile de savoir si c’est la démo qui est réglé comme ça ou tout simplement une limitation imposée par Stadia en proposant uniquement du 1080p30 à ces démos gratuites. Pour sûr, s’il n’est pas moche, Immortals Fenyx Rising a été conçu avec le plus petit dénominateur commun en tête à savoir la Switch.

Cette vidéo a été capturé via Stadia en streaming donc d’où le fait qu’il n’est qu’en 1080p avec parfois des glitchs de compression malgré ma connexion internet ultra-rapide en fibre. Vous pouvez le regarder sans problème quelle que soit votre machine.

Immortals Fenyx Rising est prévu sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia pour le 3 décembre 2020. Les mises à jour vers next gen seront gratuites et disponibles le même jour. Des versions PS5 et XSX/XSS sont également prévues à cette date.