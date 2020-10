Le tout premier épisode de la série Fire Emblem débarquera en fin d’année sur Switch

Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light, de son titre complet, est sorti il y a plus 30 ans uniquement au Japon et n’avait jamais été traduit jusqu’ici. Ce sera désormais chose faite dès le 4 décembre prochain sur l’eShop de la Switch.

Ne vous attendez toutefois pas un remaster. Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light a été traduit pour l’occasion en anglais uniquement et restera dans son jus avec ses graphismes NES/Famicom de l’époque. Quelques options supplémentaires ont toutefois été ajoutées. On trouvera notamment une fonction d’avance et retour rapide ainsi qu’un système de sauvegarde remanié. Le titre étant connu pour sa difficulté assez relevée, cela permettra aux anciens un peu rouillés comme aux plus jeunes joueurs d’éviter de rager ;-).

Pour l’anecdote, ce premier Fire Emblem conte les aventures du prince Marth que nous autres occidentaux avions découvert en 2001 dans Super Smash Bros. Melee sur Gamecube. Dans son principe, le titre prenait déjà la forme d’un tactical RPG et posait les bases de ce qui allait devenir une référence du genre avec de nombreux épisodes.

Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light sera disponible à la vente sur le Nintendo eShop pour un durée limitée, du 4 décembre prochain au 31 mars 2021. Et non sur la console NES virtuelle, accessible « gratuitement » aux abonnés au service Nintendo Switch Online, comme nous aurions pu l’espérer.