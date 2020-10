Nouvelle vidéo et nouvelles images de Little Nightmares 2 pour célébrer Halloween

S’il faut encore attendre de longs mois pour découvrir les nouvelles aventures de Six et Mono dans ce second volet de Little Nightmares, le titre se rappelle à notre bon souvenir pour fêter Halloween.

Histoire de vous faire patienter, Tarsier Studios et Bandai Namco dévoilent de nouvelles images que nous vous proposons dans la galerie ci-dessous et surtout une nouvelle vidéo en 4K permettant de découvrir de nouvelles séquences de jeu de Little Nightmares II.

Cette fois-ci, on devrait faire évoluer Mono, un jeune garçon, accompagné de Six l’héroïne du premier épisode cette fois-ci contrôlé par l’IA et qui vous aidera dans ce nouveau périple.

Little Nightmares II est prévu pour le 11 février 2012 sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Des versions PS5 et XSX/XSS sont prévues ensuite. La mise à jour vers les versions next-gen pour les possesseurs des versions PS4 et/ou Xbox One sera gratuite.