Microsoft détaille les améliorations de Gears 5 sur XSX/XSS

Avec Microsoft, on a cette sensation que tout est une histoire de mises à jour et améliorations ces derniers temps y compris avec les XSX et XSS. Et Gears 5 a déjà servi comme référence.

Gears 5 avait déjà servi de référence pour promouvoir les capacités de la Xbox One X. L’équipe de The Coalition avait bossé pour profiter de la puissance supplémentaire de la Xbox One X pour améliorer la performance et le visuel du jeu. Ce sera encore le cas pour les XSS et XSX.

Ainsi, Gears 5 devrait proposer un mode 120 images/seconde pour le mode Versus pour qui possède un écran compatible aussi bien sur XSX que sur XSS – avec une différence de résolution pour sûr. L’équipe a également travaillé pour réduire le temps de latence de 36% dans le mode campagne et de 57% dans le mode Versus. Autant dire que vous n’aurez plus d’excuse de dire que vous avez raté ou avez été tué à cause du temps de latence 😉

The Coalition va tout de même apporter quelques nouveautés quelle que soit la machine sur laquelle vous jouerez. Ainsi, Gears 5 aura de nouveaux niveaux de difficulté, de nouveaux skins et de nouveaux succès à débloquer. Par ailleurs, si cela vous chante, vous pourrez remplacer Marcus Fenix par Dave Bautista – vous savez l’acteur qui incarne Drax dans les Gardiens de la Galaxie – pour qu’il vous accompagne dans votre campagne.

Autre nouveauté prévue pour décembre prochain ? L’arrivée d’un DLC nommé Hivebusters. Ce DLC devrait ajouter une campagne d’environ 4 heures.

Gears 5 est déjà disponible sur Xbox One et PC. Il sera disponible au lancement des XSX et XSS le 10 novembre prochain avec les mises à jour.