Bungie donne le calendrier d’Au-delà de la lumière et la saison de la traque de Destiny 2

Si vous êtes un gardien de longue date et toujours plus ou moins actif, vous savez que la prochaine extension de Destiny 2, Au-Delà de la Lumière, débarque le 10 novembre prochain. Avec elle débutera la nouvelle saison, la Saison de la Traque. Bungie donne des détails.

Pour ceux qui n’auraient pas suivi, avec la nouvelle extension, on va non seulement redécouvrir le Cosmodrome qui va rappeler des souvenirs aux joueurs de Destiny premier du nom mais également une nouvelle destination : Europe. On aura de nouveau droit à une nouvelle campagne histoire de dérouler le scénario. On déverrouillera une nouvelle doctrine, le stase, donnant de nouvelles capacités fort intéressantes à tous les gardiens quelle que soit la classe. Evidemment, on aura droit à de nouvelles quêtes exotiques et nombre de récompenses inédites. Même les joueurs n’ayant pas acquis cette extension auront de quoi faire. Ainsi, Europe mais aussi le Cosmodrome seront accessibles avec de nouvelles armures et armes exotiques à looter. On aura droit également à un nouvel assaut (qui me semble être une reprise du tout premier sur Destiny 1) ainsi que de nouveaux secteurs oubliés.

Outre toutes les nouveautés de la nouvelle extension, le 10 novembre va également marquer le début de la Saison de la Traque ainsi que la quatrième année de Destiny 2 (déjà!). Immédiatement, les gardiens vont pouvoir commencer à récupérer l’artefact afin de le customiser et monter dans les rangs saisonniers pour obtenir nombre de récompenses.

Et pour ceux qui vont réussir à monter leur équipe, le nouveau raid arrivera dès le 21 novembre. Les gardiens vétérans n’auront donc qu’une petite dizaine de jours pour booster à fond leurs gardiens afin d’affronter la Crypte de la Pierre, le nom de ce nouveau raid.

Bien d’autres éléments sont prévus pendant toute cette Saison de la Traque prévue pour se dérouler jusqu’en février 2021.

Destiny 2 Au-delà de la Lumière sera disponible dès le 10 novembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Il sera jouable dès le lancement des consoles next gen grâce à la rétrocompatibilité. Il faudra toutefois attendre le 8 décembre pour avoir les mises à jour gratuites vers les versions next gen avec notamment le jeu en 60 images/seconde.