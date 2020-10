Les livraisons de PS4 dépassent les 113 millions d’exemplaires

Il est certain que la PlayStation 4 n’ira pas chercher le record d’exemplaires vendus de la PlayStation 2. Toutefois, ses ventes restent plus que respectables puisque plus de 100 millions de PS4 ont trouvé acquéreur. Et cela va continuer encore un moment.

Puisque Sony ne compte pas sortir les PS4 du marché – tout du moins pas dans l’immédiat – les ventes de la console vont continuer. Pour cela, Sony annonce donc avoir livré depuis le lancement de la première PS4 quelques 113,6 millions de consoles à la date du 30 septembre dernier.

Si les ventes ont ralenti ces deux dernières années, la PS4 se vend toujours. Nombre de titres forts sont encore à venir pour au moins un an ou deux. Et avec l’arrivée de la PS5, on peut espérer que le prix des PS4 baisse un peu pour toucher un plus large public.

Parmi les autres chiffres, Sony annonce que son service PlayStation Plus a dépassé les 45,9 millions d’abonnés soit 9 millions de plus en un an. Dommage que Sony ne communique pas plus sur son service PlayStation Now qui mérite pourtant le détour également.

En tous les cas, côté revenus, la branche PlayStation se porte bien et l’arrivée de la PS5 et son succès déjà plus ou moins confirmé devrait aider Sony en cette période pourtant bien problématique.