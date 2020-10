La compilation de 4 Turrican arrive bientôt sur PS4 et Switch

C’est avec une petite larme de nostalgie que j’écris ces lignes concernant la sortie prochaine de cette compilation de différents volets de la saga Turrican. Seuls ceux qui ont connu l’Amiga, le Commodore 64 et les consoles 16 bits se souviennent de cette saga des allemands de Factor 5.

Avant de créer notamment les Star Wars Rogue Squadron, Factor 5 s’était fait un nom avec un shoot’em up nommé Katakis, une repompe magistrale de R-Type tellement magistrale qu’on leur a demandé de développer la version Amiga officielle du jeu par la suite. Mais la saga qui les a vraiment sorti du lot est Turrican, un jeu d’action/plateforme au gameplay soigné et avec une bande de son désormais mythique composée par Chris Huelsbeck.

Alors forcément, lorsque j’apprends que 4 volets de la saga vont être proposés en compilation sur PS4 et Switch, mon coeur a battu la chamade 😉 Pour ce Turrican Flashback, on aura donc droit à Turrican, Turrican II The Final Fight, Mega Turrican et Super Turrican. Si le visuel devrait rester fidèle aux originaux, le équipes de Factor 5 et de Ratalaika Games ont tout de même modernisé certains aspects comme les contrôles au pad et la bande son. On aura également droit à divers filtres et des éléments dynamiques à l’écran histoire de faire dans le total rétro ou de jouer dans un contexte un peu plus moderne notamment avec la gestion du 16/9ème des TV modernes.

Turrican Flashback est déjà en précommande sur le PlayStation Store et le Nintendo eShop. La date de sortie n’a pas été précisé pour le moment mais puisque le premier épisode est sorti en 1991, on va supposer que la compilation sortira début 2021 pour les 30 de la saga.

La vache… 30 ans déjà… Je me sens vieux tout d’un coup 😉