Une aventure exclusive pour Overcooked! All You Can Eat sur next gen

Le jeu de cuisine coopératif aura bel et bien une version sur les PS5, XSX et XSS. Team 17 et Ghost Town Games y travaillent d’arrache-pied pour une disponibilité très rapidement. Et pour l’occasion, le développeur va proposer de nouvelles cuisines.

Overcooked! All You Can Eat va donc proposer sur PS5, XSX et XSS va intégrer une aventure culinaire inédite nommé The Peckish Rises. Celle-ci comprendra plusieurs nouvelles cuisines qui obligeront à cuisiner de manière différente. Divers obstacles et « adversaires » vont venir gêner votre boulot de cuistot comme des canons, des guillotines ou encore le feu. A vous de les éviter au mieux pour servir vos clients affamés à temps. Cette aventure inclut également 3 nouveaux chefs.

Pour rappel Overcooked! All You Can Eat compile les deux premiers Overcooked ainsi que tous les contenus téléchargeables précedemment sortis. Ces versions next gen auront droit à des améliorations graphiques comme la possibilité de jouer jusqu’en 4K à 60 images/seconde sur PS5 et XSX. En tout, vous aurez droit à plus de 200 niveaux et le choix parmi plus de 80 chefs à incarner.

Et pour la première fois, ce titre proposera le cross-play multijoueur quelle que soit la version et la console sur laquelle joue les participants. Il faudra toutefois attendre une mise à jour à sortir après le lancement.

Overcooked! All You Can Eat est prévu pour le 12 novembre 2020 sur PS5 (19 novembre chez nous) et un peu plus tard dans l’année sur XSX/XSS en version digitale. Des versions physiques sortiront un peu plus tard dans l’année également.