Découvrez diverses courses sur Dirt 5 dans les deux modes graphiques jusqu’en 4K HDR

La saga Dirt continue avec ce nouvel épisode développée par Codemasters Cheshire anciennement Codemasters Evo. Le résultat est plutôt fun avec une prise en main qui devrait permettre même aux novices de prendre un certain plaisir.

L’équipe responsable de ce Dirt 5 est à l’origine du jeu Onrush et est composé par des anciens membres ayant travaillé chez feu Evolution Studios à qui on doit notamment Driveclub et Motorstorm. Autant dire que le gameplay de ce Dirt 5 devrait rappeler des souvenirs à certains d’entre vous.

Les deux vidéos ci-dessous ont été capturé sur PS4 Pro avec les deux modes graphiques disponibles : Performance et Qualité. En mode performance, vous avez droit à du 60 images/seconde mais avec du tearing à l’écran (pas de synchro vertical). En mode qualité, on a du 30 images/seconde avec synchro vertical et une résolution qui semble un peu meilleur. L’un dans l’autre, le jeu est jouable et plutôt agréable. On prend son plaisir assez rapidement. Je vous en reparle dans le test.

Je vous proposerai d’ici quelques temps des vidéos similaires sur la PS5 😉 La qualité graphique de l’ensemble devrait monter d’un cran. Espérons 😉

A noter pour ceux qui vont râler sur la qualité graphique par moment que la pixelisation est malheureusement dû à Youtube et leur compression vidéo. Il faut bien avouer que Dirt 5 – et ce type de jeu en général – est ultra difficile à compresser. Je ne peux malheureusement vous proposer mes fichiers master en téléchargement vu leur taille colossale (entre 30 à 50Go ^_^). Un conseil, si votre connexion internet vous le permet, regardez des versions de la vidéo dans la plus haute résolution. Ca passera mieux en qualité d’image :p

Comme d’habitude, si vous êtes sur ordinateur, utilisez plutôt Google Chrome et Microsoft Edge pour avoir le 4K et avoir un écran compatible pour le 4K HDR.

Dirt 5 sera disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia le 6 novembre 2020. Les mises à jour next gen seront disponibles au lancement des consoles.