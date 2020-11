Bubble Bobble 4 Friends The Baron is Back prochainement sur PS4 et Switch

Après une édition sortie l’an dernier sur Switch, ININ Games a enfin décidé de sortir le jeu sur PS4 et pour l’occasion, ce Bubble Bobble 4 Friends va bénéficier de plus de contenus. Même la Switch y aura droit.

Le jeu originel a une forte impression en moi. Pas forcément vraiment bonne quoique. Lorsque je l’avais chopé sur Commodore 64, l’excellente adaptation de la borne d’arcade de Taito avait subjugué mon petit frère et un ami. Ils y jouent sans arrêt et ont enchaîné les niveaux. Cela n’a rien d’étonnant vu le concept. Par contre, avoir la musique entêtante de Bubble Bobble pendant des heures m’avait abruti. Depuis la saga a évolué visuellement mais le concept est resté.

L’an dernier, ININ Games avait sorti Bubble Bobble 4 Friends qui permettait de s’éclater de nouveau sur ce concept simple et ô combien efficace avec la possibilité de jouer non seulement à 2 mais jusqu’à 4 en coopération. ININ Games remet cela cette année avec une version sur PS4. Sous-titré The Baron is Back, cette édition reprend tout le contenu de la version Switch et y ajoute 100 nouveaux niveaux et le méchant Baron von Blubba. C’est donc à 200 niveaux que vous aurez à faire. Cette édition proposera également un mode classement en ligne ainsi que la possibilité de jouer à la version arcade d’origine.

La bonne nouvelle concerne les possesseurs de la version Switch lancée l’an dernier. Toutes les nouveautés de cette édition seront proposées gratuitement en téléchargement. Et si vous n’aviez pas acheté le titre à l’époque, une nouvelle édition intégrera tous les nouveaux contenus.

Bubble Bobble 4 Friends The Baron is Back sera disponible sur PS4 et Switch dès le 17 novembre 2020.