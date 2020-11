Warframe – Les détails de la version PS5

Digital Extremes va continuer à travailler pour son Warframe qui ravit les fans depuis son lancement en 2013 sur PS4. Compte tenu du succès du titre et de la communauté, rien d’étonnant à ce que Warframe voit arriver une mise à jour destinée à la PlayStation 5 à venir avant la fin de l’année.

Digital Extremes donne les premiers détails concernant donc cette version PS5. Voici les principaux points :

Le jeu tournera jusqu’en 4K 60 images/seconde. On va donc supposer que ça sera de la 4K avec résolution dynamique.

Temps de chargement nettement réduits (cf.vidéo ci-dessous)

Compatibilité avec les gâchettes adaptatives du DualSense. Il sera possible de débrayer cette fonction dans les menus

Amélioration de système de rendu graphique pour des effets de lumières et d’ombres plus dynamiques et dramatiques.

La qualité des textures sera améliorée.

Warframe sera cross-play. Vous pourrez donc jouer entre joueurs PS4 et PS5.

Le jeu sera également cross-save. Vous pourrez donc reprendre votre progression.

Par contre, les succès remportés sur PS4 ne seront pas transférés sur PS5. Il va falloir les refaire. Aie !

Warframe va continuer à bénéficier de nouveaux contenus à l’avenir. Digital Extremes confirme déjà que les lancements des futurs contenus se feront simultanément sur PS4 et PS5.

Parallèlement, pour fêter le 7ème anniversaire de Warframe PS4, tout joueur qui se connectera au jeu entre le 11 novembre et le 2 décembre auront droit à quelques bonus in-game. Ces bonus seront également disponibles pour les joueurs sur PS5.

Les abonnés PlayStation Plus auront également droit au PS Plus Booster Pack V gratuit comprenant un thème et divers crédits pour vous aider à progresser plus rapidement dans ce free to play.

Pour ce qui est des futurs joueurs sur XSX et XSS, Digital Extremes a indiqué que les informations seront dévoilées très prochainement. Patience donc.

Warframe est disponible sur PS4, Xbox One et PC et prochainement sur PS5, XSX et XSS.