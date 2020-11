Nacon montre de nouvelles images et vidéo de Handball 21

Dans une petite semaine, la simulation – la seule d’ailleurs – de handball de Naco/Eko Software, Handball 21, sera disponible dans les magasins. Les fans de ce sport où les français font partie des meilleurs vont pouvoir reprendre le ballon… virtuel…

Nacon et Eko Software lâche une nouvelle vidéo de gameplay permettant de se faire une idée sur l’édition de cette année. Pour ce nouvel opus, l’équipe a enfin utilisé la motion capture pour les mouvements des joueurs. Espérons que le résultat sera moins « raide » que lors des précédentes éditions.

L’autre point sur lequel a travaillé l’équipe, l’ambiance et les supporters. L’avantage en virtuel c’est que le CoVid n’a pas d’impact et on devrait avoir donc une foule et une bonne ambiance dans les stades virtuels de Handball 21.

Le gameplay a été amélioré aussi notamment avec un système de tactiques et combinaisons accessibles via la croix directionnelle. En défense, il faudra par exemple gérer l’ensemble du bloc pour empêcher les tireurs de marquer.

Nouvelle édition oblige, on aura droit évidemment à nombre de mises à jour côté équipes et joueurs. Pour Handball 21, il y aura quelques 2299 joueurs et 129 équipes sur 8 ligues européennes sous licence. Les fans apprécieront de retrouver leurs joueurs et équipes favoris.

Handball 21 est prévu sur PS4, Xbox One et PC le 12 novembre 2020.