Découvrez des courses dans les deux modes graphiques de Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Disponible depuis peu, le remaster de Need for Speed Hot Pursuit a de quoi séduire les fans de la première heure orphelin d’un bon jeu de course arcade que tous les épisodes de la série lancés par la suite n’ont jamais réussi à dépasser.

Je vous propose de découvrir quelques courses que j’ai capturé sur PS4 Pro en 4K dans les modes qualité et performance proposés par le jeu. J’avoue que dans le feu de l’action, je n’ai pas décelé de différence notable mis à part une plus grande fluidité sur le mode performance sans doute avec une résolution dynamique. Le mode qualité est plafonné à 30 images/seconde. Cela reste agréable à jouer. Mais si vous voulez mon avis, jouez en mode performance car la différence de qualité graphique est imperceptible lorsque vous roulez à tombeaux ouverts.

En tous les cas, ce Need for Speed Hot Pursuit Remastered est vraiment plaisant. On retrouve le fameux autolog pour défier ses potes et le gameplay légendaire créé par Criterion avec une réalisation améliorée.

Comme d’habitude, passez par Google Chrome ou Microsoft Edge pour regarder ces vidéos jusqu’en 4K. Pas de HDR cette fois car le jeu n’est pas compatible à ce format.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Il le sera à partir du 16 novembre 2020 sur Switch.