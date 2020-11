Take-Two est en passe d’acquérir Codemasters

Le géant Take-Two Interactive (Rockstar Games, GTA cela vous parle ?) a donc annoncé être en bonne voie pour absorber Codemasters, le spécialiste anglais du jeu de course auto.

Le rachat du développeur/éditeur de DIRT, de la série des F1 ou en regardant plus en arrière, des titres issus de la licence Micro Machines ou encore des Collin Mc Rae étant visiblement annoncé pour être bouclé dans le courant du premier semestre 2021. Au global, l’acquisition est estimée à 994 millions de dollars US (en actions et en cash), soit un peu moins de 842 millions de nos euros, pour faire simple. Une somme rondelette qui pourra éventuellement donner le vertige au regard des productions Codemasters de ces dernières années.

La ronde des rachats et fusions se poursuit donc, comme annoncé il y a plus de quinze ans. Avec notamment le regroupement des géants Square et Enix côté japonais, ou encore SEGA et Sammy, entre 2003 et 2004. Plus récemment, le rachat par Microsoft de Zenimax/Bethesda en est une autre preuve. L’industrie du jeu vidéo réclame de plus en plus de moyens et seuls les grands groupes et autres holdings sont à même de subsister.