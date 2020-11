Destiny 2 tournera en 120 images/seconde en PvP sur PS5, XSX et XSS

L’extension Au-Delà de la Lumière de Destiny 2 est tombée il y a quelques heures. Les gardiens ont tous réenfilé leurs équipements et repris les armes pour de nouveaux combats, votre serviteur en premier.

J’ai passé deux chapitres de cette nouvelle extension en jouant sur Xbox Series X et pour le moment c’est pas mal. C’est assez prenant et plutôt coton vu que mes gardiens partent de la base.

Mais l’info du jour concerne les joueurs sur next gen. Si pour le moment les versions PS5, XSX et XSS tournent comme sur les PS4 et Xbox One à savoir en 30 images/seconde (plus stable toutefois), Bungie avait déjà indiqué que des patchs spécifiques allaient permettre à Destiny 2 de mieux tourner sur les next gen. Ainsi, le jeu passerait à 60 images/seconde en 4K (dynamique ou natif allez savoir) sur la PS5 et la XSX. Bungie n’a pas donné de détail pour la XSS mais on peut supposer que le jeu tournerait en 1080p60 et au mieux 1440p60.

L’info du jour est donc que le jeu passera en 120 images/seconde pour les parties PvP de Destiny 2. Evidemment, un tel framerate n’est vraiment intéressant que si vous avez l’écran capable d’un rafraîchissement de 120Hz comme certaines TV HDMI 2.1 compatible. Sinon, vous le verrez au mieux en 60 images/seconde sur la majorité des TV qui sont 60Hz. Puisque les joueurs consoles viennent d’un jeu en 30 images/seconde, le 60 images/seconde leur changera la vie. En fait, Destiny 2 n’est plus le même jeu que vous avez connu sur consoles. Croyez-moi. Cela va changer votre perception du FPS de Bungie. Ce ne sont pas les joueurs sur PC et Stadia qui me contrediront.

La mise à jour pour les consoles next gen est prévu pour le 8 décembre 2020. Patience donc 😉 Je pense me garder au moins un gardien à monter sur next gen 😉