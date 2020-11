Découvrez le prologue de Marvel’s Spider-Man Miles Morales sur PS5 et PS4 Pro jusqu’en 4K HDR

La nouvelle aventure dans l’univers de Spider-Man vient de débarquer sur PS4 et sur PS5 d’ici quelques semaines. Ayant les deux machines, je vous propose d’admirer l’intégralité du prologue de ce spin-off en vidéo 4K HDR.

Annoncé pour le lancement de la PS5, Marvel’s Spider-Man Miles Morales est une sorte de spin-off du Marvel’s Spider-Man sorti il y a deux ans. Cette fois-ci, Peter Parker a décidé de laisser la surveillance de New York au second Spider-Man à savoir Miles Morales pendant qu’il part à l’étranger. Vous allez donc incarner Miles et tenter de progresser tout en affrontant nombre d’ennemis.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur PS5 pour la première et PS4 Pro pour la seconde. Sur la version PS5, j’ai choisi le mode avec ray tracing et son 30 images/seconde. Il y a un mode performance où le ray tracing est désactivé mais on gagne en framerate. Personnellement, le jeu est plus agréable en 60 images/seconde et si le ray tracing est sympa, dans le jeu de l’action, on l’oublie. Sur PS4 Pro, c’est le mode par défaut en 30 images/seconde et franchement c’est déjà vraiment impressionnant.

Allez, bon visionnage !

Marvel’s Spider-Man Miles Morales est disponible sur PS4 et PS5 même si pour cette dernière vous devrez attendre l’arrivée de la console le 19 novembre 2020 pour y jouer 😉