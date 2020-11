Le nouveau DLC de Trine 4 disponible sur PC

Trine 4, le quatrième opus du jeu de plateforme/aventure développé par Frozenbyte, se dote d’un nouveau DLC sur PC qui sera disponible plus tard dans sa version consoles.

Le titre mettant en scène magicien, voleur et chevalier s’enrichit donc de six nouveaux niveaux avec ce pack de contenu. De nouvelles capacités pour chaque héros sont également prévues au menu, ainsi qu’un nouvel arc scénaristique. Dans les faits, notre trio sera amené à enquêter sur un envoûtement touchant l’ensemble des élèves de l’Académie Astrale, les plongeant dans un profond et mystique sommeil.

Intitulé Melody of Mystery, ce DLC pour Trine 4 : The Nightmare Prince est disponible dès à présent sur PC (via Steam, GOG, Humble Store et prochainement EA Origin) au tarif tout doux de 7,99 €. La version Switch, PlayStation 4 et Xbox One de cette extension est quant à elle attendue pour le printemps 2021, sans plus de précision.

Voici enfin en détails ce que vous réserve ce DLC, ainsi que la nouvelle bande annonce publiée pour l’occasion :