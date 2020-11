Kate Bishop rejoint Marvel’s Avengers le 8 décembre prochain

Crystal Dynamics et Square Enix l’avaient promis. Leur Marvel’s Avengers va continuer à s’enrichier avec de nouveaux personnages, missions, activités et contenus au fil des mois. Le premier DLC gratuit arrive très bientôt.

Comme annoncé précédemment, le premier personnage à arriver sera Kate Bishop. Avec son arrivée, les joueurs vont continuer en découvrant une nouvelle mission nommé Opération Kate Bishop Aux Prises avec l’AIM. Kate Bishop va partir à la recherche de Nick Fury ainsi que de son mentor, Clint Barton alias Hawkeye. Lors de cette mission, elle va découvrir le nouveau plan de l’AIM et rejoindra les Avengers.

Avec ce DLC, on va aussi avoir un nouvel ennemi, le Super-Adaptoïde. Et il faudra toutes les capacités de Kate pour venir à bout de tous les ennemis qu’elle va devoir affronter en compagnie des Avengers. Les vidéos ci-dessous vous permettront de voir une partie des capacités de Kate.

Aux Prises avec l’AIM est une mission qui se déroule juste après la campagne Rassemblement que vous avez sans doute terminée. Elle représente la moitié de l’arc narratif des Hawkeye. En effet, le Hawkeye originel à savoir Clint Barton qui apparaîtra dans cette opération débarquera en tant que personnage jouable début 2021 avec la seconde moitié de l’arc narratif nommé Opération Hawkeye Futur Imparfait. Celui-ci nous fera découvrir un futur proche post-apocalyptique et sans espoir.

Il est bon de voir du nouveau contenu débarquer car on commençait à s’ennuyer sur ce titre. A noter pour les possesseurs de PS5 et XSX que la mise à jour next gen arrivera en début d’année. On ne sait pas ce qu’elle apportera mais d’ores et déjà si vous lancez le jeu sur une des nouvelles consoles, vous remarquerez immédiatement que le framerate est très nettement meilleur. Espérons que la mise à jour apportera encore plus d’optimisations pour un gameplay plus agréable.

Marvel’s Avengers est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Il est d’ores et déjà jouable sur PS5, XSX et XSS avec une mise à jour dédiée prévue pour début 2021.