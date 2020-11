Essayez gratuitement F1 2020 sur PS4 et Xbox One

La saison de F1 bat son plein avec Hamilton et ses records. Si vous êtes un minimum fans de F1 ou de jeu de course, la nouvelle du jour devrait vous intéresser.

Codemasters a décidé de mettre à disposition des possesseurs de PS4 et Xbox One (et donc indirectement sur PS5, XSX et XSS) le dernier volet F1 2020. Cette version d’essai permet de découvrir toutes les fonctionnalités de cet épisode comme le mode Mon Ecurie et diverses améliorations. Vous pourrez ainsi créer votre propre écurie de F1, choisir également une équipe de Formule 2 et participer à un premier week-end complet sur le grand prix d’Australie.

Et Codemasters n’oublie pas son but final. Si vous êtes convaincu par le jeu, vous pourrez aisément acheter la version complète et conserver évidemment votre progression.

F1 2020 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.