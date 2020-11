Neo The World Ends With You annoncé sur PS4 et Switch

Neo The World Ends With You, la suite du titre action/rpg concept de Tetsuya Nomura, se dévoile aujourd’hui dans une nouvelle bande annonce.

Avec son style manga, The World Ends With You premier du nom avait su trouver son public. Le caracter design de Nomura, reconnaissable entre mille, est évidemment toujours de la partie. L’aventure mettra en scène les pérégrinations de Rindo et de ses compagnons. Ensemble, ils devront arpenter les rues du quartier tokyoïte de Shibuya sur fond de jeu d’intrigue macabre.

Nous vous laissons découvrir la tout fraîche bande annonce, rythmée par des riffs de guitare bien gras.

Neo The World Ends With You est prévu pour l’été 2021 sur PS4 et Switch, sans plus de précisions pour l’instant.