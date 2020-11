IO Interactive dévoile une des destinations de Hitman III

L’agent 47 si cher aux amateurs d’infiltration pourra très bientôt parcourir un environnement en terres asiatiques sur la quasi-totalité des plateformes actuelles, dans Hitman 3.

C’est en Chine que le héros (ou anti-héros, c’est selon) de IO Interactive pourra remplir de nouveaux contrats. Plus précisément dans la ville de Chongqing. Un lieu qui permettra la mise en avant des nouveautés techniques et graphiques apportées par les développeurs du jeu pour ce troisième opus. Plus particulièrement sur les machines nouvelles génération.

En effet, avec son ambiance nocturne, humide et chargées d’enseignes lumineuses en tous sens, ce nouvel environnement pour Hitman 3 permettra, à juste titre, de mettre l’ensemble de ces nouveautés graphiques en exergue. Les animations ainsi que l’IA sont par ailleurs annoncées comme optimisées, ce qui ne sera peut-être pas un mal.

En ce qui concerne les PlayStation 5 et autres Xbox Series X|S, on nous annonce la possibilité de jouer jusqu’en 4K 60fps, mâtinée de HDR. Il sera également possible, sur l’ensemble des plateformes, d’importer les niveaux des anciens épisodes. Cela portant potentiellement à 20 le nombre de niveaux jouables. Ces derniers bénéficieront également des améliorations mentionnées un peu plus haut, tout en profitant bien évidemment du moteur de Hitman 3.

Hitman 3 sera disponible le 20 janvier 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Stadia et PC. Le titre sera également disponible sur Switch, via le service de streaming dans le cloud récemment débarqué sous nos latitudes sur cette plateforme.