La Toyota GR Yaris débarquera dans la prochaine mise à jour de WRC 9

Nacon et KT Racing continuent à bosser sur WRC 9 pour lequel une nouvelle mise à jour est prévue le mois prochain. Nacon a également signé avec Toyota Motor Europe (TME) pour intégrer la Toyota GR Yaris Concept dans la liste des voitures.

Nacon et KT Racing ont ainsi pu bénéficier de l’aide de leur partenaire Toyota Gazoo Racing pour reproduire avec fidélité ce bolide et laisser le volant – virtuel – à tous les joueurs de WRC 9. Vous pouvez jeter un coup d’oeil sur la vidéo ci-dessous pour juger sur pièce.

Par ailleurs, la seconde mise à jour gratuite de WRC 9 arrive courant décembre sur PS4, Xbox One et PC et sera proposée plus tard sur PS5 et XSX. Celle-ci devrait proposer pas mal de nouveautés pour vous faire reprendre le volant dont notamment :

Le mode Co-pilote va permettre à deux joueurs de faire la course dans la même voiture. L’un pilotera tandis que l’autre devra transmettre les infos à son pilote via chat vocal intégré. On aura aussi droit à 6 nouvelles spéciales sur le rallye du Portugal et une nouvelle livrée de la Citroën C3 WRC de la Pirelli Tyre Team, avec le duo Andreas Mikkelsen et Anders Jaeger.

WRC 9 est disponible sur PS5, XSX/XSS, PS4, Xbox One et PC.