Cyberlink annonce son logiciel de montage PowerDirector 365 sur Mac

Sans doute que vous le savez. Depuis quelques temps sur Playscope on vous parle de tech dans une approche semi-pro en direction de tous ceux qui ont envie de se lancer dans la création de contenus (Youtuber, Twitch, réseaux sociaux, etc.). Et l’un des principaux outils est un logiciel de montage. Dans ce domaine certains logiciels dominent mais ont une courbe d’apprentissage plutôt raide. C’est là qu’intervient Cyberlink et son PowerDirector 365.

Disponible depuis des années sur PC, le logiciel de montage vidéo PowerDirector 365 débarque enfin sur Mac. L’éditeur taïwanais Cyberlink a enfin sauté le pas pour toucher les utilisateurs Mac assez nombreux chez les « content creators ». Avec PowerDirector 365, Cyberlink a conçu un logiciel qui se veut bien plus accessible. Si des utilisateurs confirmés tendent vers des logiciels comme Final Cut Pro, Adobe Premiere ou Davinci Resolve, nombre de débutants commencent par des logiciels comme iMovie. Toutefois, entre un iMovie et un logiciel pro, il reste de l’espace pour un logiciel à mi-chemin avec des fonctionnalités avancées simples d’utilisation. C’est sur ce créneau que se place PowerDirector 365.

La partie montage est simple et plutôt puissant. Il regorge des principales fonctionnalités et bien plus puisqu’on peut notamment créer des multi-fenêtrages, gérer les fonds vert, recadrer, fusionner des plans, concevoir des masques et bien plus. Voici une liste non exhaustive des possibilités :

Outils de conception de précision :

– Concepteur de collage vidéo

– Concepteur PiP

– Concepteur de titre

– Salle de sous-titrage

– Recadrage, zoom et outils panoramique

– Mode de fusion

– Concepteur de masques

– Salle d’effets

– Contrôles de vitesse

– Salle de réglage d’image clé

– Salle de transition

– Concepteur de collage vidéo – Concepteur PiP – Concepteur de titre – Salle de sous-titrage – Recadrage, zoom et outils panoramique – Mode de fusion – Concepteur de masques – Salle d’effets – Contrôles de vitesse – Salle de réglage d’image clé – Salle de transition Fonctions de montage vidéo professionnel :

– Vidéo pré-coupée

– Clé chromatique multi-échantillons

– Production de séquence d’images

– Correction de distorsions (lentille, couleur)

– Aperçu du montage vidéo 4K

– Balayage audio

– Aperçu de médiathèque

– Aperçu extra-large de vignettes

– Timeline inversée

– Bibliothèque et timeline modulables

A l’instar d’Adobe et sa Creative Suite, Cyberlink a opté pour un modèle par abonnement donnant accès à son logiciel mais également à nombre d’effets, de titrages, de transitions, de pré-réglages colorimétriques, d’effets sonores et de musiques, etc. Nombre de packs sont déjà disponibles pour tous les abonnés :

Accès illimité aux plugins et effets de CyberLink

Packs de contenus premium CyberLink

Pack réseaux sociaux pour blogueurs

Pack de contenus Premium 1, 2, 3, 4, 5

Pack de fusion Halos Lumineux

Pack effets de lumière

Pack Vacances v11

Pack LUT Minimaliste Urbain

PowerDirector 365 est donc complet pour pouvoir se lancer avec un logiciel qui semble plutôt accessible tout en étant riche en fonctionnalités et contenus. L’abonnement mensuel coûte 19,99€ ou 69,99€ pour un an. Il y a actuellement une promo sur le site officiel avec un abonnement annuel à 44,99€ jusqu’au 13 décembre.