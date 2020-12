Destiny 2 arrive en version next gen aujourd’hui

Comme annoncé précédemment, la mise à jour – qui n’en est pas une d’ailleurs – pour les PS5, XSX et XSS débarque dans les prochaines heures. Mais cela va vous prendre du temps pour pouvoir y jouer.

Pourquoi ? Tout simplement parce que ce n’est pas une simple mise à jour. Vous allez devoir télécharger l’intégralité du jeu soit environ 67Go sur PS5 et 70Go sur XSX/XSS.

Concernant les consoles next gen, leur version dédiée va permettre de jouer jusqu’en 4K à 60 images/seconde. Pour ceux qui n’auraient jamais joué à Destiny 2 à 60FPS, ça change le jeu croyez-moi. Evidemment cela ne sera pas le cas sur XSS qui proposera du 1080P60 uniquement – ce qui est toujours meilleur que le 30 images/seconde sur la précédente génération. Je me demande d’ailleurs pourquoi Bungie ne propose pas du 1080P60 sur PS4 Pro et Xbox One X car ces modèles en sont certainement capables.

Petit plus pour ceux qui ont les écrans compatibles, sur PS5 et XSX vous pourrez jouer à l’Epreuve en 120Hz. A voir si le jeu parvient à atteindre les 120 images/seconde tout de même.

En tous les cas, je vais tâcher de vous préparer quelques vidéos pour vous montrer ce que donne ce Destiny 2 version next gen dès que possible 🙂

Parallèlelement à cette information, Bungie rappelle que la bannière de fer revient aujourd’hui également. Comme d’habitude, il faudra aller voir le Seigneur Saladin et choper les contrats pour essayer de looter des armes et des équipements spécifiques à cette activité.

La mise à jour 3.0.1 et la version next gen seront disponibles à partir de 18h aujourd’hui 8 décembre.

Si vous jouez sur les « old-gen » PS4 et Xbox One, la mise à jour 3.0.1 (intégré dans la version next gen) débarque en parallèle avec nombre d’améliorations et de correctifs. Reportez-vous à un résumé du patch notes ci-dessous:

Donjons – Prophétie

Le Donjon « Prophétie » sera de retour sur Destiny 2 le 8 décembre 2020. Cette activité de haut niveau est gratuite pour tous les joueurs. De puissantes récompenses peuvent être obtenues une fois par semaine et à chaque point de passage. Les joueurs peuvent terminer le Donjon une fois par semaine pour obtenir une récompense de prestige. Les armes et armures présentes précédemment seront une nouvelle fois disponibles.



Application Compagnon de Destiny – Contrats

À partir de la semaine prochaine, les joueurs pourront obtenir des contrats de la part des marchands de Destiny 2 en utilisant l’application Compagnon de Destiny. Les contrats peuvent uniquement être obtenus lorsque les joueurs sont hors ligne, en orbite ou à la Tour.

Cette fonction sera introduite avec une mise à jour de l’application Compagnon prévue pour le 8 décembre 2020. Suivez @BungieHelp pour plus d’informations à ce sujet.



Nouvelle Lumière – Problèmes résolus

Correction d’un problème avec la quête de doctrine de Nouvelle Lumière, où l’indicateur d’objectif d’Ikora n’apparaissait pas.

Correction d’un problème ou les joueurs vétérans avec deux personnages de la même Classe étaient bloqués et ne pouvaient pas obtenir leurs doctrines.

Correction d’un problème où l’une des étapes de la quête Nouvelle Lumière n’octroyait pas d’expérience.

Correction d’un problème où les joueurs qui manquaient le coffre du fusil à pompe dans leur première mission ne recevaient pas de munitions spéciales en obtenant le fusil à pompe.

Monument aux Lumières perdues

Correction d’un problème où l’indicateur d’objectif des archives exotiques continue de clignoter pour les joueurs qui possèdent tous les exotiques.

Collections

Les badges et les armures dans les Collections indiquent correctement la Classe d’un joueur.

Correction d’un problème où l’interface oubliait sur quelle page le joueur se trouvait après l’aperçu d’un objet dans les Collections.

Correction d’un problème où certains nouveaux mods d’armure avaient une source incorrecte présentée dans les Collections.

L’Épreuve

La règle de clémence a été mise à jour pour Domination et Choc, pour l’empêcher de se déclencher trop tôt dans la partie.

Correction d’un problème où la médaille « Art de la survie » pouvait être donnée en récompense aux joueurs vaincus pendant la partie.

Correction d’un problème où la médaille « Invulnérabilité » ne pouvait pas être obtenue.

Exotiques d’Au-delà de la Lumière