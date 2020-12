Halo Infinite ne verra pas le jour avant l’automne 2021

Depuis qu’on a vu la fameuse vidéo l’été dernier, on était convaincu à Playscope que jamais Halo Infinite ne sortirait en 2020. Et on pensait même qu’il faudra attendre encore de très longs mois. Ca semble se confirmer.

Depuis l’annonce du report pour 2021, à Playscope on misait sur la seconde moitié de 2021. Il faut croire qu’on doit être devin – ou tout simplement lucide compte tenu de ce qui a été montré. Microsoft et 343 Industries a donc confirmé que leur Halo Infinite ne sortira pas avant la rentrée 2021 soit dans 9 à 10 mois au plus tôt. Cela a de quoi s’interroger sur le réel état du jeu lorsqu’il a été montré l’été dernier. Il est à mon avis quasiment certain que Microsoft savait depuis longtemps que le jeu serait jamais prêt pour le lancement des XSX/XSS. Une fois encore l’éditeur/constructeur commet une erreur de communication monumentale surtout pour une licence aussi importante. Cette communication plus que « chaotique » semble continuer puisque le directeur créatif qui a été rappelé, Joseph Staten, a indiqué avoir terminé la campagne du jeu deux fois depuis son retour et le considère comme impressionnant. Alors pourquoi reporter d’une année le jeu? Certainement pour du polish et pour la partie multijoueur.

D’ailleurs, 343 Industries s’est fendu d’un très long post sur leur blog pour évoquer le travail sur le graphisme fortement critiqué l’été dernier. Les graphistes de 343 Industries revoient donc leur copie avec un travail sur les lumières ou les textures. Par ailleurs, l’équipe évoque l’une des premières cartes prévues pour le multijoueur qui mêle intérieurs et extérieurs.

La partie multijoueur sera en fait free to play à l’instar de ce qu’Activision propose avec son Call of Duty Warzone. Le multijoueur pourra atteindre les 120 images/seconde sur XSX et sans doute XSS – et sur PC pour qui a la bonne configuration.