Le cloud gaming de Microsoft arrive sur PC et iOS au printemps prochain

Au-delà de l’autosatisfaction concernant le lancement des Xbox Series X|S, Microsoft passe un peu de pommade concernant le manque de disponibilité de ses consoles next-gen. De nouveaux stocks devraient être disponibles dans les semaines à venir. En marge de cela, le constructeur/éditeur américain annonce donc l’arrivée de son service de cloud gaming sur PC mais surtout sur iOs.

Vu la politique Apple concernant les royalties sur son store, l’affaire n’était pas gagnée. Microsoft a donc visiblement réussi à trouver un compromis, avec l’arrivée de son service phare – en version Bêta tout d’abord, sur les appareils marqués d’une pomme. Concernant les dates, le cloud gaming sur Xbox Game Pass Ultimate sera disponible sur ces plateformes au printemps prochain, en attendant sa version définitive, bêta oblige. Finalement, Microsoft compte toucher plus d’un milliard d’utilisateurs à travers le monde, en rendant son service disponible depuis les appareils Android, Apple, PC, navigateurs internet et évidemment ses consoles Xbox.

Au passage, un petit listing des jeux à venir en 2021 sur Xbox Series X|S et Xbox Game Pass Ultimate a pointé le bout de ses pixels. On cherche en revanche avec difficulté les exclus et autres system sellers. En espérant que Microsoft nous réserve d’étonnantes surprises pour l’année à venir. La cérémonie des Game Awards qui aura lieu pour nous ce vendredi 11 décembre entre 01h00 et 5h00 du matin recélera peut-être quelques annonces juteuses.

Les jeux annoncés sur Xbox :

CrossfireX

12 Minutes (exclusivité console au lancement)

Lego Star Wars : La Saga Skywalker

Far Cry 6

Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine

Chorus

Ruined King: A League of Legends Story

SCARLET NEXUS

BALAN WONDERWORLD

Resident Evil Village

The Artful Escape

Echo Generation

Songs of Iron

Tunic

Sable

Bright Memory Infinite

Way to the Woods

Outriders

Les jeux Xbox disponibles dans le Xbox Game Pass :

Halo Infinite

Psychonauts 2

The Ascent

The Medium (exclusivité console au lancement)

The Gunk (exclusivité console au lancement)

Warhammer 40K: Darktide (exclusivité console au lancement)

Exomecha (exclusivité console au lancement)

Shredders (exclusivité console au lancement)

Scorn

Skatebird

Dead Static Drive

The Good Life