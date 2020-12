Découvrez la première heure de Cyberpunk 2077 jusqu’en 4K HDR

Après des mois de hype la dernière superproduction de CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, arrive sur les étals physiques et numériques. Je vous propose de découvrir le prologue du jeu pour vous faire une petite idée.

Comme souvent, je me méfie des jeux ayant trop de hype autour d’eux. Généralement ça ne se termine pas trop bien. Je ne peux pas encore juger sur l’intégralité du jeu mais de ce que j’ai pu voir, Cyberpunk 2077 risque d’en decevoir plus d’un. Et je parle d’un point de vue technique pour le moment.

En préparant cette vidéo, je n’ai pu m’empêcher de penser que ce titre est trop ambitieux pour les consoles PS4 et Xbox One. Capturée sur PS5 mais avec la rétrocompatibilité – puisque le mise à jour next gen ne verrait le jour que courant 2021 – Cyberpunk 2077 m’a paru visuellement fade loin des magnifiques screenshots qu’on a pu voir pendant des mois capturés sur des PC surboostés.

Pour sûr, cette version PS4 ne va pas au-delà d’un 1080p en rendu avant que la console n’upscale le jeu en 4K. On a une impression de flouté général de l’image. Jugez par vous-même. Espérons que les versions next gen seront plus proches de ce qu’on a pu voir jusqu’à présent.

Je mettrais à jour cet article dès que la vidéo capturée sur une PS4 Pro sera disponible pour comparaison.

Bref, j’ai bien peur qu’à moins d’une configuration PC survitaminée, Cyberpunk 2077 ne paraisse pas aussi tentant. Après peut-être que le jeu est bon malgré une réalisation pas aussi bon qu’espérée. Mais cela va me prendre un peu de temps pour le découvrir.

Cyberpunk 2077 est disponible dès à présent sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, PC et Stadia. La mise à jour next gen n’est prévue qu’en 2021.