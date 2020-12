Un nouveau Mass Effect reconfirmé par un teaser

Outre un teaser du prochain Dragon Age, un autre projet de Bioware a fait son apparition à travers un autre teaser. Il s’agit de la toute dernière vidéo montré pendant The Game Awards 2020.

Et comme dernière vidéo, on a donc eu droit à un teaser d’un futur Mass Effect. Même si ce n’est pas une surprise en soi puisque Bioware avait déjà confirmé que le développement avait débuté, voir une toute première vidéo est toujours intéressant pour peu qu’on soit un fan de la saga.

Après le décevant Mass Effect Andromeda, on peut qu’espérer que Bioware va retrouver l’inspiration pour un nouvel opus. Evidemment, pour le moment on a aucune information précise, aucune date ni aucune machine concernée. Toutefois, on peut supposer sans trop de tromper que ce futur Mass Effect est destiné aux PS5, XSX et PC car on le verra sans doute pas avant 2022 au plus tôt.

D’ici là, je vous rappelle qu’il y a un Mass Effect Edition Légendaire qui regroupe la première trilogie pour PS4, Xbox One et PC entièrement remasterisée avec des graphismes largement améliorés. On ne sait pas pour le moment si des mises à jour next gen sont prévus. Au pire les jeux tourneront en mode rétrocompatibilité. Cette compilation sortira au printemps prochain.