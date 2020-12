Electronic Arts rachète Codemasters

Depuis des années Codemasters a décidé de se focaliser sur les jeux de course arcade ou simulation avec plusieurs franchises comme Grid, Dirt ou les F1. Alors que Take 2 convoitait l’éditeur, il s’est fait coiffer sur le poteau par son concurrent EA.

Il y a encore peu, on s’attendait à un communiqué de Take 2 annonçant le rachat de Codemasters. Et en l’espace d’un week-end, l’information change et au lieu de Take 2, on apprend que le géant EA les a devancé en proposant une plus grosse somme.

Ainsi EA va racheter Codemasters pour quelques 1,2 milliard de dollars là où Take 2 proposait 994 millions de dollars. Avec ce rachat, EA acquiert donc un sacré catalogue de jeux de courses et nombre d’équipes de développement spécialisées dans ce domaine. Est-ce que cela va permettre d’améliorer la saga Need for Speed qui peine depuis des années? Ou encore voir un retour d’un BurnOut?

Toujours est-il qu’il est fort probable que Codemasters continue pendant encore un bon moment sur sa stratégie éditoriale qui tient bien la route 😉 Il faudra voir d’ici 2 ans si EA ne va pas commencer à mettre son grain de sel où tout simplement réattribuer les équipes sur divers projets en délaissant les franchises Codemasters.