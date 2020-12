It Takes Two ou comment une thérapie de couple devient un jeu

Après A Way Out, l’équipe de Hazelight continue dans leur volonté de créer des jeux coop toujours pour le compte du label EA Originals. Cette fois-ci, l’équipe suédoise s’attaque aux problématiques de couple avec It Takes Two.

Toujours sous la direction du quelque peu excentrique Josef Fares, It Takes Two va propose un jeu d’action/plateforme où le joueur va plonger dans une comédie romantique un brin déjantée. Dans cette intrigue, nous allons découvrir une famille composée d’une petite fille nommée Rose et de ses parents, Cody et May. Ces derniers sont sur le point de se séparer. Pour faire face à cette rupture, la petite Rose confectionne deux poupées à l’effigie de ses parents. Celles-ci vont prendre vie dans un monde fantastique et vous, les joueurs, allez devoir gérer les deux parents et les aider à progresser.

Histoire de ne pas obliger tous les joueurs coop à acheter le jeu en double, It Takes Two proposera également un pass ami. Grâce à ce pass, tout possesseur du jeu pourra inviter un autre joueur à jouer gratuitement même s’il ne possède pas le jeu.

It Takes Two est prévu sur PS5, XSX, PS4? Xbox One et PC pour le 26 mars 2021.