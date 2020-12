Un Winter Pack et un mode hardcore pour Ghostrunner

En cette période de fin d’année, nombre de titres y vont de leur mise à jour pour célébrer les fêtes – un peu space cette année il est vrai. Ghostrunner ne déroge pas à la règle.

Ainsi 505 Games et All In! Games annoncent la disponibilité immédiate sur PC d’un nouveau mode hardcore ainsi que quelques objets cosmétiques du Winter Pack DLC payant. Comme vous pouvez vous y attendre, le mode hardcore est destiné aux acharnés qui trouvaient le jeu trop facile – et pourtant…

Le Winter Pack comprend divers objets cosmétiques comprenant un Katana Cold Snap et un gant Cold Blood pourpre le tout pour 1,99€. Pour ne pas faire rapiat, ils auraient pu filer quelques cosmétiques gratuitement parallèlement. M’enfin, si ces cosmétiques sont votre trip.

Le mode hardcore et le Winter Pack arriveront sur PS4 et Xbox One demain 17 décembre et sur Switch le 14 janvier 2021.

Ghostrunner est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Les versions et mises à jour next gen sont prévus pour 2021.