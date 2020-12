Cyberpunk 2077 retiré du PlayStation Store. Sony va rembourser ceux qui le souhaitent

Voilà une nouvelle qui va avoir un gros impact médiatique. L’un des jeux les plus (trop à mon goût) hypés de 2020 va être retiré du PlayStation Store pour une durée indeterminée. C’est à ma connaissance la première fois qu’une superproduction de ce calibre subit un tel retrait.

Sony Interactive Entertainment a annoncé il y a peu le retrait de Cyberpunk 2077 de son PlayStation Store pour une durée indéterminée. Evidemment cela fait suite au lancement chaotique des versions consoles de la superproduction polonaise. Si les joueurs sur PS5 ont pu avoir un titre relativement jouable – même si on subit également nombre de bugs plus ou moins comiques – les joueurs sur la PS4 standard ont reçu un titre à la limite du jouable avec des problèmes de performances (framerate allant sous les 20 images/seconde) et nombre de bugs et de crashes.

CD Projekt Red a admis avoir trop focalisé sur la version PC. Jamais on a pu voir le titre tourner sur la PS4 standard pendant toute la campagne de promotion. Cela aurait déjà mettre la puce à l’oreille de beaucoup. Personnellement, par expérience, lorsqu’une version n’est pas montrée c’est quasiment systématiquement pas une bonne nouvelle. CD Projekt Red va avoir du boulot à faire pour lisser les problèmes de la version PS4 s’ils veulent revoir leur jeu sur le PlayStation Store. Le jeu a d’ores et déjà disparu du PlayStation Store au moment où j’écris ces lignes.

Tous les joueurs qui ont acheté le jeu sur le PlayStation Store peuvent demander à être remboursé s’ils le souhaitent.

Pour le moment, on ne sait pas si Microsoft va faire de même d’autant plus que la version Xbox One n’est pas non plus dans un bon état de fonctionnement. C’est même la pire version.

Compte tenu de la quantité de problèmes à régler, cela va certainement prendre des semaines si ce n’est des mois à l’équipe de CD Projekt Red pour corriger un maximum. Cela ne va certainement pas arranger le développement des versions next gen qui, de toute manière, avaient été confirmé uniquement avec un vague 2021.