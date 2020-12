Microsoft propose de rembourser les acheteurs de Cyberpunk 2077 mais ne retire pas le jeu du store.

La nuit dernière, on apprenait que Sony retirait pour une durée indéterminée Cyberpunk 2077 du PlayStation Store. On s’est immédiatement demandé ce que Microsoft allait faire.

Le géant de Redmond a donc annoncé qu’ils allaient rembourser les joueurs ayant acheté Cyberpunk 2077 sur le Microsoft Store s’ils le souhaitent. Microsoft avait déjà accordé le remboursement mais va donc l’étendre à toute personne pour une période indeterminée.

Cela est forcément une autre mauvaise nouvelle dans la liste toujours plus importante des mauvaises nouvelles pour CD Projekt RED. Un petit ersatz d’espoir, Microsoft n’est pas allé aussi loin que Sony et n’a pas décidé de retirer le jeu du Microsoft Store. Il est vrai que Microsoft était un partenaire du lancement du jeu avec notamment une Xbox One X aux couleurs du jeu.

Si vous voulez avoir le titre malgré tout ne serais-ce que pour l’aspect historique et on va dire un brin comique, vous pouvez toujours acheter la version physique du jeu. Elle devient de facto un collector de tout ce qu’un éditeur ne devrait faire – lancer un jeu en version alpha. Avis donc aux collectionneurs ! 😀

Ces décisions compréhensibles de Sony et Microsoft sont un retour de bâton pour les dirigeants de CD Projekt RED qui ont, disons-le clairement, cyniquement lancé le jeu alors qu’ils savaient pertinemment qu’il n’était pas prêt (ou alors ce sont des incompétents notoires…). A la vue des versions consoles surtout sur les modèles standard, il y a au bas mot 3 à 6 mois de développement supplémentaire nécessaire. Reporter le jeu jusqu’au printemps n’aurait certainement pas été de trop pour s’assurer d’un titre au moins jouable – la perfection étant difficile à atteindre dans ce genre de titre qu’il est nécessaire de corriger encore et encore même des mois et années après.

On ne peut pas connaître tous les tenants et les aboutissants ayant mené à la décision de lancer quand même le titre le 10 décembre – certainement une histoire de gros sous et d’année fiscale à clôturer – mais au final, celle-ci entâche durablement une réputation si durement acquise avec la saga The Witcher. On reproche souvent à certains développeurs et éditeurs de mettre du temps à sortir leurs jeux ou à reporter les sorties. Mais au final, il vaut mieux bien souvent retarder un lancement plutôt que de se précipiter et se mettre à dos les joueurs surtout à l’ère d’internet et des réseaux sociaux où tout se sait, tout se partage.

Une pensée à l’équipe de développement qui a dû cravacher et avancer sur le projet autant qu’elle pouvait dans le contexte actuel pour tenter de tenir les délais. Une pensée surtout parce que l’équipe n’en a pas fini loin de là vu que CD Projekt RED va devoir tout faire pour patcher à gogo le jeu sans parler des versions next gen à produire également. Bref, 2021 va être bien difficile pour l’équipe. Un bon courage à eux ! En tous les cas, je ne serais pas étonné que CD Projekt RED ne fasse un autre « lancement » d’ici quelques mois pour se faire pardonner.

Avant même les news du jour, nous avions décidé de ne pas tester Cyberpunk 2077 en l’état. Après quelques heures de jeu, j’ai eu trop de bugs pour pleinement profiter du jeu et je jouais sur PS5 avec donc moins de problématique de performance. On va attendre que les développeurs aient eu le temps de corriger le gros des bugs avant de continuer notre test.