Outriders est reporté au 1er avril et ce n’est pas un poisson d’avril ;)

Outriders est le tout dernier d’une longue liste de titres qui connaissent des reports. Initialement prévu pour la fin 2020, le titre avait déjà été décalé de deux mois pour une sortie en février. Il faudra attendre un peu plus encore.

Square Enix et People Can Fly avaient décidé de reporter le projet Outriders, un jeu d’action/shooter en ligne à la troisième personne un brin Destiny-like, à février 2021. L’équipe polonaise confirme via un tweet que le jeu ne sera pas disponible à cette date. People Can Fly et Square Enix semblent préférer reporter le lancement du jeu afin de permettre à l’équipe de peaufiner le bébé avant de lancer ce titre jouable aussi bien en solo qu’en coopération.

D’ailleurs, pour préparer le lancement, et histoire de rassurer les intéressés, une démo d’Outriders sera disponible gratuitement à tous le 25 février prochain. Cette démo permettra de découvrir les premières heures du jeu avec les 4 classes prévues aussi bien en solo qu’en coop. Et pour encore plus facilement convertir les joueurs, toute progression effectuée lors de la démo sera conservée sur le jeu final.