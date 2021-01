Découvrez la démo de Little Nightmares II en vidéo

La démo de Little Nightmares II est disponible depuis quelques heures sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Comme promis, je vous propose de découvrir les versions PS4 et Xbox One mais capturées sur PS5 et XSX.

Pour un tel titre, on ne peut guère déceler d’avantage à jouer sur PS5 et XSX aux versions PS4 et Xbox One. Le jeu ne diffère guère sur les consoles de la précédente génération donc. La démo permet de découvrir une progression en extérieur puis en intérieur où vous allez sauver un enfant et tenter de vous enfuir.

Pour profiter pleinement de la vidéo, utilisez Chrome ou Edge pour les regarder ou l’application Youtube sur mobiles. Il se peut que toutes les résolutions ne soient pas encore disponible. Il faudra patienter que les serveurs de Youtube terminent tous les encodages.

Pour ne pas rater nos productions, pensez à vous abonner à nos chaînes Youtube.

Little Nightmares II est prévu sur PS4, Xbox One, Switch et PC pour le 11 février 2021. Les versions spécifiques PS5 et XSX arriveront courant 2021.