Housemarque détaille son futur Returnal

Les finlandais d’Housemarque sont sur la dernière ligne droite pour le développement de leur premier titre PS5 à savoir Returnal. Mais jusqu’à présent on ne savait pas trop à quoi s’en tenir. L’équipe s’explique.

Via le PlayStation Blog, l’équipe de Housemarque détaille donc l’aspect combat de Returnal. Etant spécialisé dans le jeu d’action depuis des années, vous ne serez donc pas étonné d’apprendre que Returnal est un mix entre un jeu d’arcade action, des contrôles super réactifs et précis et un gameplay où les balles vont fuser dans tous les sens avec une intensité qui rappelera les fameux shoot’em up bullet hell le tout avec une vue à la troisième personne.

Incarnant une certaine Selene, vous allez devoir survivre sur la planète Atropos. Pour cela vous aurez diverses armes et équipements à disposition. Certains vont partie de son arsenal par défaut, d’autres seront à trouver en explorant la planète. Comme vous pouvez vous en douter, les armes vont pouvoir évoluer et gagner en puissance. Elles pourront gagner de nouvelles caractéristiques et ainsi modifier leur utilisation. Chaque arme aura en outre un mode de tir alternatif qui sera assigné de manière aléatoire. Sur ce point, la gestion entre le tir principal et le tir alternatif dépend de la force de pression de la gâchette sur le DualSense. Appuyez à mi-chemin de la gâchette et vous avez le tir normal. Appuyez jusqu’au bout et vous déclencherez le tir alternatif. En tout, vous aurez 10 armes de base, plus de 90 caractéristiques d’armes et 10 tirs alternatifs à découvrir et à essayer. Autre détail, étant donné que Selene ne peut avoir qu’une arme sur elle à la fois, il va falloir bien choisir son arme pour plus facilement vous adapter à vos ennemis.

Returnal repose également sur un côté rogue-like à savoir que la mort de Selene ne signifie pas Game Over. A chaque mort, vous recommencerez au début de la boucle temporelle dans laquelle elle se trouve. La majorité des capacités et objets collectionnés avant sa mort disparaissent mais pas tous. Certains vont rester à chaque mort ce qui permet un minimum de progression. Ainsi, à chaque cycle, un appareil alien, le Cthonos, génère un objet aléatoire. Cet appareil traquera votre performance et si vous avez assez progressé, vous serez récompensé par un nouvel objet accessible immédiatement et qui restera définitivement dans votre inventaire. Ces objets qu’on peut gagner ou découvrir offrent des capacités supplémentaires comme des bombes intelligentes ou un objet permettant de régénérer sa santé en frappant avec des coups de mêlée.

Housemarque oblige, Returnal va pousser le joueur à faire des choix qui peuvent évidemment fortement impacter la progression. Ainsi, la planète regorge de Parasites qui peuvent s’accrocher à vous. Celles-ci ont des effets à la fois positifs et négatifs. Par exemple, un parasite peut regénérer votre santé mais aussi avoir pour conséquence d’avoir les ennemis laissant des flaques d’acide derrière eux. Bref, il faudra parfois prendre des risques pour profiter d’avantages.

Returnal est prévu pour le 19 mars 2021 sur PS5.