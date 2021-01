Microsoft fait du rétropédalage avec son Xbox Live Gold

Je ne sais pas quelle mouche les a piqué mais la communication de Microsoft Xbox ces dernières heures est, autant être direct, d’une connerie et d’un amateurisme sans nom. Pas étonnant que la communauté Xbox leur soit tombé dessus.

Hier, Microsoft annonçait que le tarif de l’abonnement Xbox Live Gold permettant de jouer en ligne sur les consoles Xbox allait tout simplement doubler de prix. Oui, vous avez bien lu. Un prestataire annonce une augmentation de 100% du tarif en un seul coup. Ainsi pour un an de Xbox Live Gold, on passait de 60 à 120€ tout simplement. Même si cela ne concernait que les nouveaux abonnés, la communauté Xbox l’a de toute évidence très mal pris tandis que la communauté PlayStation priait pour que cela ne donne pas d’idée à Sony qui propose un abonnement équivalent, le PlayStation Plus, pour 60€ par an, un prix acceptable avec des jeux gratuits tous les mois également. A ce tarif, les joueurs sur Xbox auraient un service similaire au PlayStation Plus – avec des jeux gratuits en général de moins gros calibre d’ailleurs – pour le double de son concurrent. Autant dire que beaucoup de fans ont vu tout rouge.

En soi, on peut facilement imaginer le brainstorming interne de Microsoft. Augmentons le tarif du Xbox Live Gold pour avoir un effet de gamme qui pousserait les joueurs à s’abonner au Xbox Game Pass Ultimate qui tourne aux alentours de 180€ à l’année. Ce dernier comprend non seulement le Xbox Live Gold mais également le Xbox Game Pass sur Xbox et sur PC avec des centaines de jeux accessibles. En comparaison le Xbox Live Gold uniquement à 120€ serait devenu tout simplement nettement moins intéressant. Toutefois, le Xbox Game Pass Ultimate n’a pas de sens pour tout le monde. Tout joueur n’a pas besoin de toutes les possibilités offertes. Le joueur qui ne possède qu’une Xbox n’en a que faire du Xbox Game Pass sur PC. Faire payer aux gens des services qu’ils n’utilisent pas est malheureusement un principe qui se répand de plus en plus. Je reviendrais d’ailleurs prochainement sur les abonnements et leur aspect gouffre financier pour la majorité des utilisateurs.

Le backlash a eu raison de Microsoft puisqu’on apprend à peine quelques heures après l’annonce que l’augmentation tarifaire est abandonnée. Les fans peuvent respirer. Par la même occasion Microsoft annonce vouloir modifier un point qui surprendrait les joueurs sur PlayStation et Switch. En effet, sur Xbox One et XSX/XSS, vous devez obligatoirement être abonné au Xbox Live Gold pour jouer aux jeux en ligne y compris les free to play comme Fortnite. Cela n’est pas le cas chez Sony ni chez Nintendo. Microsoft va donc s’aligner sur ces concurrents et annonce la future (allez savoir quand par contre) mise en place du jeu en ligne sans Xbox Live Gold pour les free to play.

Pour une compagnie qui ne cesse de se targuer d’être pro-consumer, ils ont montré en une seule soirée que leur discours ne collait pas. Ils ont voulu avancer d’un pas pour finalement reculer de deux. Au final, cette histoire aura eu le mérite de les pousser à s’aligner aux concurrents. Tant mieux pour les joueurs sur Xbox One et XSX/XSS. Ils vont pouvoir enfin – prochainement – jouer à Fortnite, Warframe et autres free to play sans devoir claquer 60€ par an pour le Xbox Live Gold.